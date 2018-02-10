Ankara'daki dev projeye Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu

Temeli atılmasına rağmen yapımı yılan hikayesine dönen ve defalarca ihalesi iptal olan Akyurt'taki fuar alanı ile ilgili yaklaşık 2 aydır da yer tartışmaları devam ediyordu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tamamlanması için bir yıl süre verdiği fuar alanının Akyurt'ta yapılması kesinleşti.



YENİ İHALE YAPILACAK



Esenboğa Metrosu'nun da yanından geçirilmesi planlanan proje ile ilgili önümüzdeki süreçte yeni bir ihale yapılması planlanıyor.





BAŞKAN TUNA SUNDU, ERDOĞAN ONAY VERDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçtiğimiz günlerde Beştepe'de görüşen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna fuar alanı ile ilgili son durumu sundu. Bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da fuar alanının Akyurt'a yapılmasına onay verdiği öğrenildi..