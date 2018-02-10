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'daki dev projeye Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu

'ya yapılması planlanan dev fuar alanının nereye yapılacağı tartışmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu. Uluslararası fuar alanı Esenboğa Havalimanı’nın yakınındaki ilçesine yapılacak

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2018 13:09 Güncelleme Tarihi: 10.2.2018 13:15
Ankara'daki dev projeye Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu

Temeli atılmasına rağmen yapımı yılan hikayesine dönen ve defalarca ihalesi iptal olan 'taki fuar alanı ile ilgili yaklaşık 2 aydır da yer tartışmaları devam ediyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tamamlanması için bir yıl süre verdiği fuar alanının Akyurt'ta yapılması kesinleşti.

YENİ İHALE YAPILACAK

Esenboğa Metrosu'nun da yanından geçirilmesi planlanan proje ile ilgili önümüzdeki süreçte yeni bir ihale yapılması planlanıyor.



BAŞKAN TUNA SUNDU, ERDOĞAN ONAY VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçtiğimiz günlerde Beştepe'de görüşen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. fuar alanı ile ilgili son durumu sundu. Bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da fuar alanının Akyurt'a yapılmasına onay verdiği öğrenildi..

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Ankara'daki dev projeye Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu
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