Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Çimento Müstahsilleri’nin yeni başkanı Nihat Özdemir

’nin yeni başkanı

Giriş Tarihi: 10.2.2018
Çimento Müstahsilleri’nin yeni başkanı Nihat Özdemir
Dün gerçekleştirilen Türkiye Birliği 60'ıncı Genel Kurulu'nda yönetim kurulu başkanlığına oy birliği ile Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Ülke çapında yedi entegre çimento fabrikası ve üç çimento öğütme ve paketleme tesisi bulunan Limak Holding'in yönetim kurulu başkanı Özdemir, görevi Eylül 2014'ten bu yana TÇMB Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Şefik Tüzün'den devraldı. Birliğin 22'nci başkanı olan Nihat Özdemir, 2000 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteriyor.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çimento Müstahsilleri’nin yeni başkanı Nihat Özdemir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN