Çimento Müstahsilleri’nin yeni başkanı Nihat Özdemir

Dün gerçekleştirilen Türkiye Çimento Müstahsilleri
Birliği 60'ıncı Genel Kurulu'nda yönetim kurulu başkanlığına oy birliği ile Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir
seçildi. Ülke çapında yedi entegre çimento fabrikası ve üç çimento öğütme ve paketleme tesisi bulunan Limak Holding'in yönetim kurulu başkanı Özdemir, görevi Eylül 2014'ten bu yana TÇMB Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Şefik Tüzün'den devraldı. Birliğin 22'nci başkanı olan Nihat Özdemir, 2000 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteriyor.