Konutta faiz %1’in altında olmalı

Başbakanlık Toplu Konut
İdaresi (TOKİ
) Başkanı Ergün Turan
, faizlerin geldiği noktada ne konut edinmek isteyen vatandaşların, ne de konut veya sanayi yatırımcılarının bir şey yapmasının mümkün gözüktüğünü belirterek, "Faiz oranlarının mutlaka yüzde 1'in altında olması gerekir. Herkesin zorlandığı bir yerde bankalar kârlarını artırıyorsa ortada bir sorun var demektir" dedi. Turan, sektör temsilcilerinin zaman zaman dile getirdiği 'Konutbank' tarzı yapı talebine ilişkin, Türkiye'nin öncelikle bütün alanlarda üretim yaparak tasarruf etmesi gerektiğini vurguladı. Ergün Turan, "Direkt Konutbank kurulmasının Türkiye'de konut finansmanını çözeceği kanaatinde değilim ama o da bir aşamadır" diye konuştu.
Ergün Turan, "Herkesin zorlandığı yerde bankalar kârlarını artırıyorsa sorun var demektir. Herkes kârlarını azaltıp fedakârlık ediyorsa bankalar bu rakamları gözden geçirmeli" dedi.