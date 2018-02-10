Sıfır Atık Projesi için mektup yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
'nca Eylül 2017'de başlatılan ve kendisinin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi
'ne destek vermeleri amacıyla milletvekillerine mektup gönderdi. Erdoğan, gelecek nesillere temiz bir Türkiye bırakılması hedefi doğrultusunda sıfır atık yönetimi eylem planı hazırlandığını belirtti. 980 AĞACIN KESİLMESİ ÖNLENDİ
Projenin öncelikli olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ana Hizmet Binası'nda başlatıldığını hatırlatan Erdoğan, önemli sonuçlar elde edildiğini aktardı. Projenin başladığı günden bu yana 58 ton kağıt, 14 ton plastik, 3 ton cam, 1.5 ton metal olmak üzere yaklaşık 77 ton değerlendirilebilir atığın toplanarak ekonomiye kazandırıldığını bildiren Erdoğan, bu uygulamada yalnızca alışkanlıkların değiştirilmesiyle 980 ağacın kesilmesinin önlendiğini, 11 ton sera gazı salınımının azaltıldığını ve 6 ton cevher kullanımının engellendiğini ifade etti. Erdoğan, ayrıca, sebze, meyve ve bahçe atıkları gibi organik atıklardan elde edilen kompostun bakanlığın ve Ankara
'daki okulların yeşil alanlarında kullanıldığını dile getirdi. Erdoğan, mektubunda şunları kaydetti: "Kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler, sanayi kuruluşları, medya ve tüm vatandaşlarımızı bu işbirliğine davet ediyor, sizlerin de kampanyaya desteğinizi bekliyorum."