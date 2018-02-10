THY, 2018 yılına rekor ile başladı

Türk
Hava Yolları (THY
) yıla rekor tazeleyerek başladı. Şirket ocak ayında yüzde 79.8 doluluk oranıyla tarihinin en yüksek rakamına ulaştı. Yılın ilk ayında THY, geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısını yüzde 36.6 artırarak 5.7 milyon yolcu taşıdı. Böylelikle, THY tarihinde ilk defa ocakta 5 milyon yolcu rakamını aşmış oldu. Transit yolcu hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında yüzde 44.6'lık artış yaşandı. Bu ayda taşınan kargo ve posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33.5 arttı. Kargodaki bu büyümeye en fazla katkı yapan bölgeler yüzde 44.9 artış ile Ortadoğu
, yüzde 43.5'lik artışla iç hatlar ve yüzde 39.3'lük artış ile Avrupa oldu. Ocakta geçen yılın aynı dönemine göre tüm bölgelerde yolcu doluluk oranı artış gösterdi. K. Amerika 13.3, Ortadoğu 10.7, Orta ve Güney Amerika
8.5 ve Afrika
7.7 puan artarak en fazla artış gösteren bölgeler oldu. THY hisseleri de borsadaki düşüşe rağmen yüzde 5 değer kazandı.