Türk Telekom’dan 1.1 milyar liralık net kâr

Türk Telekom
, 2017'ye ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Firmanın konsolide geliri geçen yıl yüzde 12.6 artarak 18.1 milyar liraya ulaşırken, net kârı 1.1 milyar lira oldu. Şirket gelirlerinde 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek büyümeyi yakaladı. Geçtiğimiz yıl 2.8 milyon yeni abone kazanan şirketin, toplam abone sayısı da 41.7 milyona ulaştı. Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 18 artarak 6.45 milyar liraya, FAVÖK marjı ise 1.6 puan yükselerek yüzde 35.6'ya ulaştı. 3.2 MİLYARLIK YATIRIM
Geçen yıl 3.2 milyar liralık yatırım gerçekleştiren şirketin toplam internet abonesi sayısı, 1.1 milyonluk artışla 9.7 milyona yükseldi. Fiber internet abone bazında ise 737 binlik artışla 2.7 milyona ulaşıldı. Mobil abone sayısı geçen yıl 1 milyon artarak 19.6 milyona çıkan Telekom'un ödemeli TV pazarında abone sayısı 728 bin yükselerek 2.7 milyon oldu. Türk Telekom'un bu yıla ilişkin hedeflerine yer verilen açıklamaya göre, şirket, konsolide gelirlerde geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 11 artış hedefliyor. Şirket, 2018'de konsolide FAVÖK'ün 7-7.2 milyar lira seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörürken, yaklaşık 3.5 milyar liralık yatırım harcaması planlıyor. 'YENİ TOHUMLAR EKTİK'
Türk Telekom CEO'su Paul Doany, rekor büyümenin damga vurduğu 2017'nin, Türkiye ekonomisi ve Türk Telekom için oldukça başarılı bir yıl olduğunu kaydetti. Rekorlarla kapattıkları 2017'de yerli ve milli teknolojiler ürettiklerini belirten Doany, şöyle konuştu: "Türkiye'ye yatırım yapmaya devam ettik. 2016'da internet, sabit ses ve mobilde markalarımızı tek çatı altında birleştirmiştik. 2017'de bu marka birleşmesinden maksimum sinerji ve verimlilik artışı yaratmaya, tüketicilere yeni değer önerileri sunmaya, mükemmel müşteri deneyimi için başlattığımız EMPATİ programına odaklandık. Bu odaklanmamız ve vizyonumuz sayesinde 2017 sonuçları, hem ana operasyonlar hem de gelecek için yeni tohumlar ekme açısından oldukça başarılı geçti." HAT SAYISI 13.7 MİLYON
Türk
Telekom'un Türkiye'de internet ve ödemeli TV kullanımının artışına katkı sağladığına işaret eden Doany, "Geçen yılın üçüncü çeyreğinde sabit ses tarafında uzun bir aradan sonra ilk defa abone artışı gerçekleştirdik. Yalın DSL hatları dahil, toplam sabit erişim hat sayısı 2017'nin son çeyreğinde halka arzdan bu yana en yüksek baz artışı olan 251 bin net kazanımla 13.7 milyona ulaştı" değerlendirmelerini yaptı. HİSSELER İÇİN İKİ SEÇENEK VAR
Reuters haber ajansı SABAH'ın gündeme getirdiği Türk Telekom'un hisseleri için Çinli bir şirket ile görüşmeler yapıldığı haberi ile alakalı olarak şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı bir haber yayınladı. Oger Telecom'un sahip olduğu yüzde 55 hissenin Çinli bir şirkete satışı için resmi olmayan görüşmeler yürütülmesinin yanı sıra kaynakların şirkette ikincil halka arzı (SPO) da seçenekler arasında bulundurduğu iddia edildi.