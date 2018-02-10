Yatırımda faizleri düşüreceğiz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, sanayicilere beklediği müjdeyi verdi. Yüksek faiz nedeniyle yatırımların istenildiği gibi olmadığını söyleyen Zeybekci, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Ekonomi Bakanlığı ile olan istişare toplantısında yüksek faiz sıkıntısının, teşvik sistemi içinde 'çok güçlü' faiz desteğiyle ortadan kaldırılacağını söyledi. Bu konu üzerinde hükümet olarak konuşulduğu için rahatlıkla söyleyebildiğini anlatan Zeybekci, "Bunu şimdi söylüyorum ki, bağlayıcı olsun" dedi. Yatırım yapmak için bugün finans maliyetlerinin yüksek olduğuna işaret eden Zeybekci, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu dezavantajı, teşvik sistemimizin içinde çok güçlü faiz desteği ile ortadan kaldıracağız. Faizin yüksekliğini, bu yüksek faiz ortamında yatırımın zor olduğunu biliyoruz. Yatırım, üretim alanında faizin dezavantajını ortadan kaldırmak için elimizden gelen her türlü desteği verecek, gayreti göstereceğiz, enflasyonla mücadeleyi de elimizi çekmeden yapacağız. Tüketimle ilgili kimse, paranın, finansmanın maliyetini düşürmemizi beklemesin. Türkiye'de faizleri yatırım, üretim ve ihracat için düşüreceğiz. 10-15 yıl sıfır faizle desteklenmesi gerekiyorsa desteklenecek. Diğer taraftan tüketimle ilgili aynı yaklaşım içinde olmayacağız." Zeybekci, Kredi Garanti Fonu'nun da çok daha etkin şekilde, kalıcı olarak finans ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini vurguladı.

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