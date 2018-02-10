Yemek kartı sorunu çözüldü

Önceden 5 yemek şirketine ayrı ayrı 50 lira ödeniyordu. Şimdi ise Setcard'a aylık 42 lira ödenecek. Bütün sistem tek bir makinada toplanacak. Yeni Nesil ÖKC'ye geçen esnaf da, çok basit bir işlemle cihazlara bu uygulamayı yükleyebilecek. Önceki sistemin esnafa maliyetinin yüksek olması yediğimiz yemeğin fiyatına da yansıyordu. Yeni uygulama sayesinde maliyetler 4'te 1 oranında düşecek.

ANKARA'DA GÖRÜŞTÜLER

Yeni Şafak'a göre yaklaşık 5 milyon yemek kart kullanıcısını ilgilendiren komisyon kavgasına çözüm bulmak için şirketler ile restoranlar anlaşma masasına oturdu. Artık bütün sistemler tek bir makinada toplanacak, restoranlar önceden 5 ayrı yemek kartı firmasına aylık 50 lira verirken, şimdi sadece Setcard'a aylık 42 lira verecekler. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Restoran ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Komite Başkanı Fatih Güner, 31 Ocak'ta Ankara'da, ödeme kaydedici cihaz firmalarının temsilcileri, yemek kartı temsilcileri, Restoran Komite Başkanı ve İTO Meclis üyesi olarak Türkiye'deki kullanıcı esnaf temsilcilerinin sonuç almak için görüştüğünü aktardı.

ÇOK BASİT BİR İŞLEMLE GEÇİŞ TAMAM

Günün sonunda yemek şirketi Setcard'ın sistemine diğer dört yemek şirketinin dahil edildiği bilgisini veren Güner, şunları kaydetti: Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazı kullananlarda sıfır maliyetle bu sisteme geçebilecekler. Aylık 2-3 lira GSM ücreti var. Onu da bankalar ödüyor. Sadece elamanlar gelip bu uygulamayı yükleyecekler. Çok basit bir işlemle yeni sisteme geçebilecekler. Bundan böyle bir ay sürmez. Eski sisteme geçiyoruz ama tek bir makinada topluyoruz. Zaten personel var sırayla yaparlar. O elamanların masrafını gerekirse biz İTO olarak öderiz. Bu uygulamayla sayesinde maliyetlerimiz 4'te 1 oranında düşüyor. İlerleyen zamanlarda bu maliyetleri daha da aşağı, düşüreceğiz. Çalışmalarımız da devam ediyor.

ESNAFIN ÇOĞU SİSTEME GEÇMİŞTİ

Tezgahların üzerindeki makine kirliliğinden kurtulmak için yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçmek istediklerini dile getiren Güner, yaşanan geçiş sürecini şöyle anlattı: "Sonra ödeme kaydedici cihaz firmaları para istemeye başladı. Bunun belli bir süresi vardı. Geçmeyen ceza yerim korkusuyla, bu yönetmeliği göstererek sözleşmeye bağladılar ve esnaf da geçti. Biz bu mantıkla yönetmeliği çıkartmadık. Böyle olunca bunu durdurun dedik. Tekrar yazı yazdık. Bu kez de sürenin bitmesine 5 gün kala isteyen eski sisteme geçsin isteyen yeni sistemde kalsın dediler. Yılbaşına kadar birçoğu geçti. Bu yanlış diye müdahale edene kadar zaman alıyor. Yemek kartı firmalarının işini bozdu. Ama birçok kişi de geçmiş oldu."

AYLIK TEK FİRMAYA 42 LİRA

"Biz eskide kalmaya razıydık. Ondan kurtulalım derken, masrafımız ikiye çıktı" diyen Güner, Setcard'a geçerek eskisinden daha az maliyetle işlerini yaptıklarını söyledi. Güner, "Önceden 5 yemek kartı firmasına aylık 50 lira verirken, şimdi sadece Setcard'a 42 lira vereceğiz. Burada bir vebal var ve milletin boşa gitmiş parası var. Bizden boşu boşuna birçok para kopardılar. Bu parayı bize kimse geri vermeyecek" dedi.

HERKESİ İLGİLENDİRİYOR

Kendi şubeleri için aldığı 100 yeni nesil ödeme kaydedici cihazın 200 bin lira maliyeti olduğunu da söyleyen Güner, "Banane, demeyin nakitle yiyorsanız bile yemek kartları yüzünden siz de bedel ödüyorsunuz. Enflasyonu artırdığı için bedelini sadece sektör değil tüm Türkiye ödüyor" dedi. Güner, ödedikleri %9-11 komisyonun %3 ve 4'ünü müşterilere yansıtmak zorunda kaldıklarını da aktardı.