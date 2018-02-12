4. yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapıktan kan donduran ifade

"Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" ve "Cinsel Amaçlı Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından tutuklanarak Adana dışında ismi belirtilmeyen başka bir cezaevine gönderilen S.K. polise verdiği ifadesinde, ayakkabı boyacılığı ve hurdacılık yaptığını söyledi.

"OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİM"

Davetli olmadığı halde düğüne gittiğini, bu sırada alkollü olduğunu belirten S.K.'nin, "Odada bizden başka kimse yoktu. Olayı gerçekleştirdim. Kız olay sırasında ağlıyordu. Bu sırada başkaları odaya girdi ve beni dışarı çıkarıp karakola götürdüler. Yaptığımdan pişmanım" dediği öğrenildi.