Antalya, Dubai’ye ‘hava’ atacak

Türkiye'nin hava şovu da olacak ilk fuarı Eurasia Airshow, 25-28 Nisan 2018'de Antalya'da yapılacak. Medyacity tarafından organize edilecek Eurasia Airshow'a 350 şirket katılacak. Şu ana kadar 200'den fazla sayıda firma ile anlaştıklarını belirten Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, "Airbus, Boeing, BAE Systems gibi büyük birçok firma ile anlaşma sağladık. A380 ile şov yapılacak örneğin. Antalya'yı seçmemizin sebeplerinden biri de bu. Uçuş yapabilmemiz. Havacılık fuarında şu anda rakibimiz ne İngiltere ne de Singapur. Bizim bölgemizde bu işleri yapan Dubai. Üç sene içinde Dubai'yi geçeriz diye düşünüyorum. Geçemezsek de zaten bu işi yapmanın anlamı yok" dedi. Emirates'in büyüklüğü olmasa Dubai Airshow'un da kalmayacağını belirten Kurt, "Biz yüzde 60 yerli yüzde 40 yabancı katılımı bekliyoruz. Fuar için şu ana kadar 25 milyon TL'lik bir yatırım yapıldı. Toplamda maliyetin 35 milyon TL olmasını planladık" diye konuştu.

İRAN'IN KATILIMI KRİTİK

30 farklı ülkeden stant katılımı olacağını belirten Kurt, özellikle İran'ın katılımının çok kritik olduğunu söyledi. İran'a yönelik ambargoların tekrar sıkılaştırılması ülkenin havacılık alanında başka bir ülke üzerinden görüşme yapmasını mecbur kılıyor. Hakan Kurt, 100'ün üzerinde uçak katılımı öngörülen fuar için 300 bin metre karelik alan ayrıldığını da belirtti. Havacılık alanında büyük firmaların CEO'larının katılacağı bir seminer de düzenleyeceklerini belirten Kurt, konaklama içinde Belek bölgesinin seçildiğini vurguladı.