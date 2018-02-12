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ne kadar? (12 Şubat 2018)

ABD faizlerindeki hızlı yükseliş ve daki değer kazancı geçen hafta yükselen dolar/TL'de yeni haftanın ilk gününde hafif düşüş görüldü. Dolar/TL bankalararası piyasada 3,81'in altında hareket ediyor. Euro/TL de 4,68 seviyesinden işlem görüyor

Giriş Tarihi: 12.2.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 09:38
Dolar ne kadar? (12 Şubat 2018)

ABD hisse senedi piyasalarındaki satışlar, ABD faizleri ve başta olmak üzere küresel gelişmelerin TL üzerinde belirleyici olmayı sürdürmesi bekleniyor. Jeopolitik gelişmeler de yakından izleniyor.

Haftanın en önemli gündem maddesi çarşamba günü açıklanacak ABD TÜFE verisi olacak. Veri, küresel piyasalarda keskin satışlara yol açan enflasyondaki artışın hız kazandığı ve faizlerin hızla artacağı kaygılarının geçerli olup olmadığını teyit edecek.

ABD enflasyon riskiyle küresel güvenin zedelenmesine bağlı olarak global piyasalarda geçen hafta panik satışları ve sert hareketler gözlenmişti.

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Dolar ne kadar? (12 Şubat 2018)
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