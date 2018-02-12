Gözü abisinin koltuğunda

Renault-Nissan-Mitsubishi Grubu markalarından Dacia, SUV segmentinde "abisi" Nissan'ın koltuğuna göz dikti. Dacia tamamen yenilenen Duster'la, Türkiye'de 10 yıldır SUV segmentinin lideri olan Nissan Qashqai'yi koltuğundan indirmeye hazırlanıyor. Dacia, 2018'de 20 bin adedin üzerinde Duster satışı hedefliyor. Nissan Qashaqai 2017'de 19 bin 771 adetle pazarın bir numarası olurken, Dacia Duster ise 16 bin 970 adetle ikinci sırada yer aldı. Teknolojik özellikleri ve donanım paketleriyle sınıf atlayan Duster, 1 Mart'ta 70 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Motor seçenekleri arasına yeni 1.2 TCe 125 bg (4x2) benzinli motoru da ekleyen yeni Duster'ın iki benzinli, iki dizel olmak üzere dört motor seçeneği bulunuyor. Otomatik klima, otomatik yanan farlar, 360 derece kamera, eller serbest Dacia kart sistemi, perde hava yastıkları, elektrik takviyeli direksiyon, kör nokta uyarı sistemi, 4x4 bilgilendirme ekranı, bel destek ayarlı yeni koltuklar ve yokuş iniş destek sistemi Duster'da sunulan yenilikler arasında… Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, tamamen yenilenen ve daha modern bir görünüme sahip Duster'la ilgili iddialı konuştu. Yeni Duster'la markanın hedef kitlesini genişleteceklerini ifade eden Çağdaş, "Yeni Duster'ı, yine Türkiye'nin en uygun fiyatlı SUV'u olarak pazara sunuyoruz. Yeni Duster'la pazardaki güçlü konumumuzu koruyarak pazar payımızı artırmayı ve segment liderliğini hedefliyoruz" dedi. 2017'nin Dacia için başarılı bir yıl olduğunu söyleyen Çağdaş, şöyle devam etti: "Duster EDC ile otomatik vites pazarına iddialı bir giriş yaptık. Diğer modellerin de katkısıyla yüzde 5.1 pazar payı elde ettik. Dacia 48 bin 370 adetle, marka sıralamasında iki basamak çıkarak altıncı sıraya yükseldi."

SUV PAZARI YÜZDE 189 BÜYÜDÜ

Türkiye'de SUV pazarı dünyada olduğu gibi hızla büyüyor. 2010'da 42 bin 251 adet olan SUV pazarı 2017'de 122 bin 458 adede yükseldi. Pazar son yedi yılda yüzde 189.8 büyüdü. SUV segmentinin otomobil pazarındaki payı yüzde 16.9 olarak gerçekleşti.

AVRUPA'DA TARİHİ REKOR

2017'de Avrupa'da SUV satışları rekor kırdı. Satışlar yüzde 19.5 artışla 4.56 milyon adede yükseldi. SUV segmentinin pazar payı yüzde 29'a çıktı. Avrupa'da en çok satan SUV 248 bin adetle Nissan Qashqai oldu. Peugeot 3008 ise en fazla pazar payına sahip SUV modeli olarak öne çıktı.