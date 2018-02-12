İş artık daha kolay

Hükümetin ekonomiye büyük ivme kazandıracak, toplumun tüm kesimlerinin cebine yansıyacak reform paketi iş dünyasında büyük heyecan yaratırken, TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
bunun sahaya, yatırımlara reel sektöre yansımalarını SABAH'a anlattı. Hisarcıklıoğlu, "Bu paket, özellikle son dönemde Türkiye ekonomisine yönelik yürütülen algı operasyonlarına tokat gibi bir cevap olacak" vurgusu yaptı. İş dünyasının istihdam
teşvik paketini beklediğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Teşvikler ve reform paketleriyle birlikte, Türkiye ekonomisinin 2018'de yüzde 5 büyümesini bekliyoruz" dedi. İş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye'nin 60. sırada olduğunu yeni düzenlemelerle Türkiye'nin bu endekste ilk 20'ye girebileceğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bu da küresel yatırımcının Türkiye'ye ilgisini önemli ölçüde artıracak" diye konuştu. Hisarcıklıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: KAPI KAPI DOLAŞMAK YOK:
Artık 1 saatte, sadece ticaret sicil müdürlüğüne giderek şirketinizi kurabileceksiniz. Bankaya git, notere git, SGK'ya git, vergi dairesine git devri bitiyor. Girişimcilerimiz tek noktada bütün işlemi bitirip, ticaret sicilden çıkınca fatura kesmeye başlayabilecekler. Artık kapı kapı dolaşmak yerine, tek noktadan tüm işlemlerini halledebilecekler. Doğalgazımız, petrolümüz yok ama müthiş bir girişimcilik ruhumuz var. Bu düzenleme ile girişimcilik ateşini daha da alevlendiriyoruz. FİNANS KOLAYLIĞI:
Tasarı ile birlikte faiz getirileri, doğal ürün, ikâme mallar, üretim süreci de rehin edilebilir hale gelecek. Çiftçimiz artık 6 ay sonra elde edeceği hasadını şimdiden rehin edip finansmana ulaşabilecek. Bir fabrikamız üretimde kullandığı hammaddeyi tümden rehin edip bir yandan üretime devam ederken, bir yandan da işletme sermayesine kavuşabilecek. DAVALAR 3 CELSEDE BİTECEK:
100 bin lira altı davaların, basit usulde gerçekleştirilmesi sağlanacak. Bilirkişi raporlarının hazırlanması için verilecek süre, mahkemenin 3 ayda yetişmesini sağlayacak şekilde kısalacak. Böylece en fazla 3 celsede mahkeme bitecek. Basit davalar artık 2-3 yıl sürmeyecek. BÜROKRATİK ENGELLER KALKACAK:
İşlerimiz hızlanacak, eskiden 10 günde aldığımız bir izni, şimdi bir günde alacağız veya eskiden 2.5 günde kurduğumuz bir şirketi yarım günde kurabileceğiz. Bürokratik engellere harcanan zaman, artık iş geliştirmek için harcanacak. Özellikle KOBİ
'lerimizin karşılaştığı birçok engel bu tasarıyla beraber ortadan kalkacak. İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 1.5 MİLYON EK İŞ YARATTI
İstihdam
seferberliğinin iş dünyasında 1.5 milyon ilave iş imkânı sağladığını belirten Hisarcıklığolu şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız iş dünyasına yeni bir çağrıda bulundu. 2018'de uygulanacak yeni istihdam teşviklerini de açıkladı. Türk özel sektörü 2017'de nasıl gösterilen hedefe doğru koştuysa, 2018'de de üzerine düşeni yine yapacaktır. Türk iş dünyası geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da ülkesinin geleceğine yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya devam edecektir."