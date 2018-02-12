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Kiralama sektörü yüzde 10 büyüdü

Giriş Tarihi: 12.2.2018
Kiralama sektörü yüzde 10 büyüdü

operasyonel kiralama sektörü 2017'de yüzde 10.6 büyüdü. Araç filosu 365 bin 782 adede ulaştı. TOKKDER'in, bağımsız araştırma şirketi Kantar TNS iş birliği ile gerçekleştirdiği pazar araştırmasının 2017 sonuçlarını içeren rapora göre, sektörün aktif büyüklüğü 29 milyar TL'yi aştı. 2017'de 13 milyar 854 milyon TL tutarında yeni araç yatırımı yapan sektör, Türkiye'de satışı gerçekleşen yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 20'sini filosuna kattı. Operasyonel araç kiralama sektörü ülke ekonomisine yaptığı katkıyı sürdürerek, 2017'de yaklaşık 7 milyar 117 milyon TL vergi (+MTV+) ödedi. Bu araştırma dönemi itibarı ile sektörün araç parkının yüzde 94.5'i dizel araçlardan oluşurken, manuel vites araçlar yüzde 51.9 pay aldı.

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Kiralama sektörü yüzde 10 büyüdü
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