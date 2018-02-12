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Lüks yatlar CNR’de buluştu

Giriş Tarihi: 12.2.2018
Lüks yatlar CNR’de buluştu
Dünyanın ikinci büyük deniz taşıtları fuarı CNR Avrasya Boat Show'da ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 30 arttı. Fiyatı 3 bin 500 TL ile 5.2 milyon euro arasında değişen yatların görücüye çıktığı fuarda ilk günden 2 mega yat ile çok sayıda teknenin satışı gerçekleştirildi. Ziyaretçiler, 3 bin 500 deniz aracı içerisinde aradıkları her ürüne ulaşma imkânı buldu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ve İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından desteklenen fuar, 18 Şubat tarihine kadar açık kalacak.
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Lüks yatlar CNR’de buluştu
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