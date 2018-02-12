Sabancı halka arzın gelirini Türkiye’deki yatırımlara aktaracak

Sabancı Holding ve E.ON'un eşit ortak hisse satışı yoluyla gerçekleşen Enerjisa'nın halka arzı, yerli ve yabancı yatırımcılardan gelen yüksek taleple Türkiye'nin TL bazında en büyük özel sektör halka arzı olarak tarihe geçti. Enerjisa hissedarları Sabancı Holding ve E.ON bu halka arzdan elde edilen geliri yine Türkiye'deki enerji işlerine aktarmayı hedeflediklerini açıkladı.

GÜVENDEN GÜÇ ALIYORUZ

Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen yaptığı açıklamada, "Sabancı olarak tüm faaliyetlerimizde ülkemize güvenimizden güç alıyoruz. Enerji sektöründe de oluşan sağlıklı piyasa koşulları ve yüksek potansiyel bizim güvenle yolumuza devam etmemizi sağlıyor" diye konuştu. E.ON CEO'su Johannes Teyssen ise, "Bu, son yıllarda Türkiye'de yapılan en büyük halka arz girişimlerinden biridir. Biz de Türkiye'ye ve enerji sektörüne olan güvenimizin, inancımızın sonucu olarak halka arzdan sağladığımız geliri, Türkiye'deki enerji işimizin sağlıklı olarak gelişmesi için kullanacağız" dedi.

BEŞ KAT TALEP GÜVENİ GÖSTERDİ

Mehmet Göçmen, "Halka arzın hem yerli hem de yabancı yatırımcıdan gördüğü ilgi ülkemizin potansiyelini bir kez daha ispatlıyor. Yaklaşık 5 kat talep topladığımız halka arzda, özellikle de yabancı yatırımcılardan aldığımız büyük talep ile ekonomimize değer yaratmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi. Sabancı Holding halka arzdan oluşan kaynakları Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. şirketinin sermaye artırımında kullanmayı planlıyor.