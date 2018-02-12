‘Tek Hazine Hesabı’ borçlanmayı sınırlayacak

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Devletin ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirildiği 'Tek Hazine Hesabı'nın kapsamını genişleteceğiz. Böylelikle kamu nakit yönetiminin etkinliği artacak, güçlü bir nakit rezervi ortaya çıkacak ve kurumların ihtiyaçları daha etkin ve verimli bir şekilde karşılanacak. Hazine nakit yönetimi daha düşük borçlanmayla gerçekleştirilebileceğinden, borçlanma maliyetlerini sınırlayacak" dedi. Mevcut uygulamaya ilave, ilk planda özel bütçeli, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, SGK
ve İŞKUR
ile özelleştirme, tanıtma fonu gibi bütçe dışı fonların kademeli olarak kapsama alınacağını dile getiren Şimşek, "Yerel idareler ve KİT'ler ise şimdilik kapsam dışında tutulacak. Kapsamda yer alması öngörülen kurumların mali kaynak büyüklüğünün toplamı 40 milyar lirayı buluyor" bilgisini verdi.