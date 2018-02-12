Turizmde otel-AVM kardeşliği

İş dünyasının konaklamak için öncelikli tercihi olan ve İstanbul Finans Merkezi
'nin konumlandığı bölge, son dönemde açılan büyük AVM'leriyle de öne çıktı. Bölge otellerinde konaklayan turistler otel çalışanlarına AVM adresleri sormaya başlayınca, otellerle AVM'ler işbirliğine gitti. Turizmciler, AVM'lerin otellere, otellerin de AVM'lere turist göndermeye başladığını belirterek, "Her iki taraf için de kazan-kazan durumu oluştu" dedi. Bir turistin otalama 650 dolar gelir bıraktığını hatırlatan Hilton İstanbul Kozyatağı Genel Müdürü Burak Ektiren, "Alışveriş turisti ise 1.000 doların üzerinde gelir bırakıyor. Bu oran yurtdışında yaşayan Türk misafirlerde ise daha yüksek" diye konuştu. Anadolu Yakası'ndaki turizm değerlerini güçlü bir tanıtım çalışmasıyla öne çıkardıklarını aktaran Ektiren, "Otelimiz marka karması güçlü olan AVM'lere ve Avrupa'nın en uzun alışveriş caddelerinden Bağdat Caddesi
'ne 4 km uzaklıkta. Biz de Avrupa ve Ortadoğu'dan gelen misafirlerimize bu avantajı anlattık. Bazı AVM'lere shuttle koyduk" dedi. POTANSİYEL OLUŞTU
İstanbul'a sadece alışveriş amaçlı gelen turistlerin bölgeye olan taleplerinin arttığını söyleyen Ektiren, şunları anlattı: "Burada konaklayan turistler sosyal medyada ciddi paylaşım yapmaya başladı. Pazarlama faaliyetlerimiz de aralıksız sürüyor. Tüm bunların da meyvesini topluyoruz. Son dönemde gelen turistler ellerinde listeyle bize adres soruyor. Listede Kız Kulesi, Beylerbeyi Sarayı
, Üsküdar, Kadıköy ve Çamlıca Tepesi gibi turistik noktaların yanı sıra Emaar Square Mall, Akasya AVM, Brandium, Palladium gibi AVM'ler de var."