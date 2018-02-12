Türk ve Katarlı şirketlerden jeotermalde iş birliği

Ön anlaşmanın, Doğan Jeotermal Şirketler Grubu Adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Doğan, CNG Global adına ise Hamdo M. Abdulkarim tarafından imzalandığı bildirildi.

Jeotermal enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve sağlık turizminde yararlanılması için iki şirket arasında imzalanan ön anlaşma törenine, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Siirt Milletvekili Prof. Dr. Yasin Aktay ve Başbakanlık Müşaviri Ekrem Direkçi katıldı.

Dogˆan Jeotermal S¸irketler Grubu'nun ana firması olan Doğan Jeotermal, 1990 yılından beri, c¸evre dostu enerji is¸ kollarında ayrıca alt yapı ve u¨st yapı ins¸aatları, endu¨striyel tesisler, toplu konut ve sanayi yapılarının ins¸aatında faaliyet gösteriyor.