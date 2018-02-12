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Türk ve lı şirketlerden jeotermalde iş birliği

Doğan Jeotermal Şirketler Grubu ile orijinli Global Industries and Trade arasında jeotermal kaynakların kullanımına yönelik iş birliği anlaşması imzalandığı bildirildi. Şirket'ten yapılan açıklamaya göre, ön anlaşmanın hükümetin yurtdıs¸ı kaynaklı finansman ve yatırımların o¨nu¨nu¨n ac¸ılması politikaları ı·le ı·stı·hdamın artırılması yönündeki programı doğrultusunda yapıldığı kaydedildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018 18:47 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 19:02
Türk ve Katarlı şirketlerden jeotermalde iş birliği

Ön anlaşmanın, Doğan Jeotermal Şirketler Grubu Adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Doğan, Global adına ise Hamdo M. Abdulkarim tarafından imzalandığı bildirildi.

Jeotermal kaynaklarının değerlendirilmesi ve sağlık turizminde yararlanılması için iki şirket arasında imzalanan ön anlaşma törenine, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Siirt Milletvekili Prof. Dr. Yasin Aktay ve Başbakanlık Müşaviri Ekrem Direkçi katıldı.

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Dogˆan Jeotermal S¸irketler Grubu'nun ana firması olan Doğan Jeotermal, 1990 yılından beri, c¸evre dostu enerji is¸ kollarında ayrıca alt yapı ve u¨st yapı ins¸aatları, endu¨striyel tesisler, toplu konut ve sanayi yapılarının ins¸aatında faaliyet gösteriyor.

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Türk ve Katarlı şirketlerden jeotermalde iş birliği
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