2023 ihracat hedefi 5 milyar dolar

Turkuvaz Medya tarafından Kayseri
Erciyes Kardan Adam Tesisleri'nde düzenlenen Yazarlar Buluşması'nda 'Kayseri'nin iller arası rekabette dünü ve bugünü, ulusal ve yerel düzeyde gelecek kalkınma hedefleri' paneli gerçekleştirildi. Panele, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, il sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve önde gelen işadamları katıldı. 100 BİNİ AŞKIN İSTİHDAM
Etkinlikte konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Sabah Gazetesi'nin düzenlediği etkinlik için teşekkür ederek sözlerine başladı. Kayseri'nin her geçen gün büyüyüp gelişen bir il olduğunu belirten Kamçı, ilin 2017'de ülke ekonomisine 1.9 milyar dolarlık ihracatla katkıda bulunduğunu söyledi. Kamçı, "2023'te 5 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz" dedi.
"Kayserililer çalışkan insanlardır" diyen Kamçı, "İlimizde 3 OSB var. Burada bulunan bin 700 tesiste, 66 bin kişi istihdam ediliyor. Küçük sanayi sitelerimizdeki 8 bin teşebbüsümüzde ise 40 bin çalışan var. İlimiz 100 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyor" şeklinde konuştu.
Erciyes'e yapılan alt ve üst yapı yatırımlarıyla bölgenin ülke turizminde önemli bir noktaya taşındığını aktaran Kamçı, "2017'de yerli-yabancı 2 milyon turist ağırladık. Bu rakam ilimizin kış turizmi merkezi olmak yolunda ilerlediğinin en önemli göstergesidir" ifadelerini kullandı. YENİLİK VE MARKA BECERİSİNDE İLK 5'TE
Panelde, Prof. Dr. Kerem Alkin, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK) tarafından hazırlanan Kayseri Raporu'nu sunumunu gerçekleştirdi. Sürdürülebilirlik, katma değer ve istihdam, gelir artışı ve verimlilik gibi değişkenlere bağlı olarak, beşeri sermaye-yaşam kalitesi, yenilikçilik-marka becerisi, ticaret becerisi ve erişebilirlik temel başlıklarında Kayseri'nin 81 ilde 7'inci sırada yer aldığını belirten Alkin, "Kayseri yenilik ve marka becerisinde de ilk 5'te bulunuyor" diye konuştu. DEĞERLERİYLE BÜYÜYOR
Etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kayseri'nin sanayi ve ticaretin yanı sıra kültür ve turizm şehri olduğunun altını çizdi. Yayman, "Kayseri uzun zamandır milli kalkınma hamlesi yürütüyor. İl kendi öz değerleriyle ekonomisini geliştirmeye çalışırken, ülke gelişimine de ciddi katkı sağlıyor. 10 tane daha Kayseri gibi bir şehir olsaydı Türkiye bugün ilk 10'a girer, kişi başı gelirini 20 bin dolara yükselirdi. Bizim Kayseri'de olduğu gibi Anadolu aslanlarının sayısını çoğaltmamız gerekiyor" dedi. Erciyes'in dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldiğini aktaran Yayman, "Kayseri hikâyesi olan şehirlerden biri. Bu hikâyeyi tüm dünyaya duyurmak için çalışacağız" diye konuştu.