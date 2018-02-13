2023 tahviline iki kat talep

Afrin operasyonunun ekonomiye olumsuz yansıyacağı iddiaları üzerinden yaratılmaya çalışılan kriz algısı çabalarına en anlamla cevabı, dünkü Hazine
ihalelerinde yatırımcılar verdi. Hazine'nin dünkü 3 ihalesinde talep beklentilerin üzerine çıktı. Son 7 yılın aylık bazda en yüklü tahvil ihalelerine çıkan Hazine'nin, özellikle 2023 vadeli tahviline gelen yüksek talep, yatırımcıların Türkiye'ye güveninin göstergesi oldu. Hazine dün düzenlediği 3 ihalede 8.5 milyar TL borçlandı. BUGÜN DE 3 İHALE DÜZENLENECEK
18 Ocak 2023 vadeli tahvile piyasa yapıcı bankalardan 3 milyar 553 milyon liralık teklif gelirken, bunlara satış 1 milyar 954 milyon TL oldu. Tahvile ihalede ise yaklaşık 3.8 milyar lira teklif gelirken, söz konusu tahvilin faiz
i ocakta düzenlenen ihaleye göre 14 baz puan azalarak yüzde 12.47'ye geriledi. Tahvile gelen toplam teklif 7.4 milyar TL, satış ise 4.3 milyar TL oldu. Hazine bugün de iki tahvil ve bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek. GÜVENİN GÖSTERGESİ
Hazine'nin piyasaya 13.4 milyar TL iç borç ödemesi bulunduğunu hatırlatan İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Hazine 3 ihalede toplam 8.5 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi. Rahat bir ihale günü geçti diyebiliriz. Kısa vadeden çok uzun vadeye talebin olması hem sağlıklı hem güveni gösteriyor" dedi. Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcı Enver Erkan da ihalelere yüksek talep gelmesinin ve faizlerin de yükselmemesinin olumlu olduğunu vurgulayarak, yabancıların Türk tahvillerine ilgi gösterdiğini söyledi.