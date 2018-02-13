7.2 milyar TL’lik satış hedefliyor

Emlak Konut
GYO Genel Müdürü Murat Kurum 2017'de ihalesi yapılan projelerin lansmanlarını bu yıl gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti. Kurum, "Bu çerçevede 2018 için 7.2 milyar TL satış hedefimiz var. Ayrıca bu yıl içinde 830 bin metrekare bağımsız bölüm satışı olacak. Toplamda 1.8 milyar TL net kâr gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu. Yabancıya satış yüzde 22 arttı
Türkiye'nin 2017'de konut satışlarında ciddi rakamlara ulaştığını belirten Kurum, "2017 yılı konut satış istatistiklerine baktığımızda bir önceki yıla göre yüzde 5.1 artış ile 1 milyon 409 bin 314 rakamına ulaşarak rekor kırıldığını görüyoruz. Yabancılara satışlarımız da yüzde 22 arttı" ifadelerini kullandı. Bu rakamların sektöre olan güvenin hem iç hem dış pazarda artarak devam ettiğini vurgulayan Kurum, "Lokomotif konumdaki sektörümüzün 2018'de de güçlü duruşunu ve yatırımlarını devam ettireceğine olan inancımız tam" ifadelerini kullandı. 2.1 milyarlık ihale
Mevcut 5.3 milyar TL değerindeki arsa portföyü içerisinden, İstanbul'da bulunan Küçükçekmece, Şişli, Bakırköy, Florya, Çekmeköy, Bahçekent, Arnavutköy gibi merkezi konumlarıyla dikkat çeken arsaları ihale etmeyi planladıklarını belirten Kurum, "Anadolu'da Ankara Saraçoğlu'nda ve Samsun gibi illerimizde de ihaleler gerçekleştireceğiz. Arsa değerleri yaklaşık 2.1 milyar TL olan söz konusu arsalarımızla 10 milyar TL'lik iş hacmi oluşturmayı planlıyoruz" dedi. Kuzeye cazibe merkezi
İstanbul'un yeni yakası Kuzey
Yakası'nda Başakşehir'in yeni belediye
hizmet binasının inşasını gerçekleştireceklerini
vurgulayan Kurum,
"Kuzey Yakası, devam eden projeler
tamamlandığında gece gündüz yaşayacak
bir cazibe merkezi olacak. Bölge
3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim
Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve
Kanal İstanbul'un merkezinde" dedi Teşvikler satışları etkileyecek
2018'de Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'nın sürdürdüğü kentsel
dönüşüm sürecinin önemli gündem
maddeleri arasında olacağını vurgulayan
Kurum, "2018 yabancılara sağlanan
teşvikler sayesinde konut satışları
için önemli bir yıl olacak" diye konuştu.
Kurum, martta Fransa'nın Cannes şehrinde
gerçekleştirilecek MIPIM 2018
fuarında yerlerini alacaklarını söyledi.