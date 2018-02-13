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7.2 milyar TL’lik satış hedefliyor

2017’de ihalesi gerçekleştirilen projelerin lansmanlarını bu yıl yapacaklarını ifade eden GYO Genel Müdürü Kurum, “7.2 milyar TL’lik satış hedefliyoruz” dedi

ENGİN TUNÇ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018
7.2 milyar TL’lik satış hedefliyor
GYO Genel Müdürü Murat Kurum 2017'de ihalesi yapılan projelerin lansmanlarını bu yıl gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti. Kurum, "Bu çerçevede 2018 için 7.2 milyar TL satış hedefimiz var. Ayrıca bu yıl içinde 830 bin metrekare bağımsız bölüm satışı olacak. Toplamda 1.8 milyar TL net kâr gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Yabancıya satış yüzde 22 arttı
Türkiye'nin 2017'de konut satışlarında ciddi rakamlara ulaştığını belirten Kurum, "2017 yılı konut satış istatistiklerine baktığımızda bir önceki yıla göre yüzde 5.1 artış ile 1 milyon 409 bin 314 rakamına ulaşarak rekor kırıldığını görüyoruz. Yabancılara satışlarımız da yüzde 22 arttı" ifadelerini kullandı. Bu rakamların sektöre olan güvenin hem iç hem dış pazarda artarak devam ettiğini vurgulayan Kurum, "Lokomotif konumdaki sektörümüzün 2018'de de güçlü duruşunu ve yatırımlarını devam ettireceğine olan inancımız tam" ifadelerini kullandı.

2.1 milyarlık ihale
Mevcut 5.3 milyar TL değerindeki arsa portföyü içerisinden, İstanbul'da bulunan Küçükçekmece, Şişli, Bakırköy, Florya, Çekmeköy, Bahçekent, Arnavutköy gibi merkezi konumlarıyla dikkat çeken arsaları ihale etmeyi planladıklarını belirten Kurum, "Anadolu'da Ankara Saraçoğlu'nda ve Samsun gibi illerimizde de ihaleler gerçekleştireceğiz. Arsa değerleri yaklaşık 2.1 milyar TL olan söz konusu arsalarımızla 10 milyar TL'lik iş hacmi oluşturmayı planlıyoruz" dedi.

Kuzeye cazibe merkezi
İstanbul'un yeni yakası Kuzey Yakası'nda Başakşehir'in yeni belediye hizmet binasının inşasını gerçekleştireceklerini vurgulayan Kurum, "Kuzey Yakası, devam eden projeler tamamlandığında gece gündüz yaşayacak bir cazibe merkezi olacak. Bölge 3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kanal İstanbul'un merkezinde" dedi

Teşvikler satışları etkileyecek
2018'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sürdürdüğü kentsel dönüşüm sürecinin önemli gündem maddeleri arasında olacağını vurgulayan Kurum, "2018 yabancılara sağlanan teşvikler sayesinde konut satışları için önemli bir yıl olacak" diye konuştu. Kurum, martta Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleştirilecek MIPIM 2018 fuarında yerlerini alacaklarını söyledi.
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7.2 milyar TL’lik satış hedefliyor
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