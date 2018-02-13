Son dakika: Hem benzin hem de motorine indirim

Bu gece yarısı benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş, motorinin litre satış fiyatına da 17 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceyarısından itibaren benzin ve motorin litre satış fiyatlarında indirim yapılmasının beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bu geceyarısı benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş, motorinin litre satış fiyatına da 17 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

ORTALAMA BENZİN FİYATLARI:



İndirimlerin yapılması halinde benzinin litre fiyatları İstanbul'da ortalama 5,67 liradan 5,56 liraya, Ankara'da 5,71 liradan 5,60 liraya, İzmir'de 5,69 liradan 5,58 liraya düşecek. Olası indirimin ardından motorin litre satış fiyatları da İstanbul'da ortalama 5,13 liradan 4,96 liraya, Ankara'da 5,19 liradan 5,02 liraya, İzmir'de ise 5,20 liradan 5,03 liraya inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

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