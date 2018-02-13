Artaş’tan Erciyes’e 10 milyon dolarlık lunch

Kayseri'de 244 odalı Radisson Blu
Hoteli ile hizmet veren Artaş Grubu, ildeki ikinci yatırımı için odağına Erciyes'i aldı. Erciyes Dağı'nda 15 bin metrekare arazi satın alan grup, dağın en çok ihtiyacı olan lunch (etkinlik alanı) yatırımını hayata geçirecek. İçinde caferestoran ve kayak malzemeleri satan dükkanları bulunduracak olan lunch'ın yatırım bedeli 10 milyon doları bulacak. Kayseri Radisson Blue Otel Genel Müdürü Atakan Altuğ, Erciyes Dağı'nın sosyal etkinlik alanlarında eksikliğinin bulunduğunu söyledi. Eksiklikleri gidermek amacıyla bu yıl 10 milyon dolarlık yatırımla, 3 bin metrekare alanda lunch yapacaklarını aktaran Altuğ, "İçinde cafe-restoran, bar, kayak malzemeleri satan mağazaları da kapsayan lunch'ı bu yılın ekim ayında açacağız. 1.000'e yakın kişiyi aynı anda ağırlama kapasitesine sahip olan alanla Erciyes'e yeni bir soluk getireceğiz" dedi. SNOWBOARD DOPİNGİ
Grubun Kayseri'deki ilk turizm yatırımını 2014'te hayata geçirdiğini anlatan Altuğ, 244 odalı Radisson Blu otelinin son üç yılda yüzde 100'ün üzerinde büyüme oranı yakaladığını ifade etti. Altuğ, "Otelimizde 2016'dan 2017 yılına misafir sayısında yüzde 70'e yakın büyüme oranı yakaladık. Geçen yıl 81 bin kişi ağırladık. Bunun yüzde 20'si yabancı misafirlerden oluşuyor. Ağırlıklı Avrupa ve Ortadoğu'dan ağırladık. Yıl sonu doluluk ortalamamız yüzde 75'i buldu" diye konuştu. Bu yıl misafir sayısında 100 bini aşmayı hedeflediklerini anlatan Altuğ, doluluk ortalamasında da yüzde 85 oranını yakalamayı planladıklarını aktardı. "Aralıktan beri yüzde 90 doluluk oranlarını yakaladık" diyen Altuğ, Erciyes dağının şehir turizmine büyük katkı sağladığını kaydetti. Altuğ, sözlerini şöyle sürdürdü. "Kayseri'nin sanayi şehri olmasının verdiği avantajla iş amaçlı seyahat edenleri ciddi oranda ağırlıyoruz. Bunun yanı sıra aralık ve mart aylarında kayak amaçlı gelen turistler otelimizi tercih ediyor ve doluluklarımız yüzde 90'ları geçiyor. 3 yıldır Erciyes'te Snowboard Dünya Şampiyonası gerçekleşiyor. Bu yıl şampiyona ile şehirdeki tüm oteller yüzde 100 dolu olacak."