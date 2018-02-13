Avrupalı fonların gözü Erciyes’te

Türkiye'nin ilk master planlı dağı olan Erciyes, Avrupalı fonların radarına girdi. 23 bin 750 metrekare mekanik tesisi olan, 34 farklı noktada, hepsi bir biriyle bağlantılı 102 kilometre kayak pistleri bulunan, 154 adet suni kar makinesiyle karlama yapılan ve 4 ay boyunca kayak yapılabilen Erciyes Dağı
'nı odağına alan yabancı yatırımcılar, bölgede arazi aramaya başladı. Erciyes A.Ş.'nin Türkiye'nin ilk dağ yönetim şirketi olduğunu aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cıngı, "Burada dağla ilgili tüm problemleri biz çözüyoruz. Dağın tanıtım çalışmalarının yanı sıra aktivitelerin koordinasyonunu da biz sağlıyoruz. Yatırımcı ise sadece işine odaklanıyor. Bu durum yabancı yatırımcının da ilgisini çekiyor. Son 6 ayda birçok Avrupalı fonlar görüştük. Burada arazi satın alıp, yatırım yapmayı planlıyorlar" dedi. Erciyes'in 2012'den beri faaliyette olduğunu ancak iki yıldır talep patlaması yaşadığını aktaran Cıngı, şunları anlattı: "2016'dan 2017'ye ziyaretçi sayımız yüzde 40 arttı. Geçen yıl 150 bin kayakçı olmak üzere toplam 2 milyon ziyaretçi ağırladık. Bu yıl kayakçı sayısının 200 bini aşacağını düşünüyoruz. Ziyaretçi sayımız da 2 milyon 250 bini bulur. Toplamda, son iki yılda kişi sayısında yüzde 100'e yakın artış yakaladık. Bu da yabancı yatırımcının ilgisini daha da cezbetti." SEZON 12 AYA YAYILACAK
Erciyes'te 1 Aralık-31 Mart arasının kayak sezonu olduğunu aktaran Cıngı, sezonu 12 aya yaymak için çalışma başlattıklarını kaydetti. Cıngı, "Bahar ve yaz aylarında spor kulüplerini çekmek amacıyla 50 milyon TL'lik yatırımla yüksek irtifa kamp merkezini kuracağız" diye konuştu. Yatırımın üç etap halinde hayata geçeceğini anlatan Cıngı, ilk etapta 3 adet futbol sahası ile basketbol ve voleybol için kapalı spor salonu yapacakları bilgisini verdi. Cıngı, "İkinci etapta SPA merkezi, atletizm sahasını, son etapta da 500 kişilik kongre merkezini yapacağız. Yatırmla bu yıl başlayacağız. 2021'de tüm etapları bitirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. KÜLTÜR KAYAĞI YAPIYORUZ Kayseri'de
turizmin planlı bir şekilde ilerlediğini aktaran Cıngı, tanıtımların da bu yönde yapıldığını kaydetti. Cıngı, "Biz kültür kayağı adını verdiğimiz bir terimi burada hayata geçirdik. Kayseri
'ye gelen bir turist dağda kayak yapıp, ertesi gün 6 bin yıllık tarihe sahip Kayseri'yi gezebilir. Ardından da 40 dakika uzaklıktaki Kapadokya'nın doğal güzellikleriyle buluşup, balo turu yapabilir. Kapadokya ile entegre çalışıyoruz" dedi. Bu yıl Rusya'dan charter seferler düzenlediklerini anlatan Cıngı, "Yaklaşık 1.500 Rus turisti ağırladık. Sezon sonuna kadar sayının 3 bine yaklaşacağını öngörüyoruz" dedi. Cıngı, önümüzdeki sezon ise Danimarka, Finlandiya gibi İskandinav ülkelerinden turist çekmeyi hedeflediklerini aktardı. TALEP 3 YILDA 5 KAT ARTTI Kayseri Erciyes
'te yer alan ve dağın en lüks tesislerinde biri olan Magna Pivot Hotel'in patronu Mehmet Yayla, bölgeye olan talebin çok iyi olduğunu söyledi. 40 odalı tesisin, hafta sonu yüzde 100, hafta içi de yüzde 70'e yakın doluluk yakaladığını anlatan Yayla, "Erciyes'te dağ yönetimi tek elden yapıldığı için ilk turizm yatırımımızı buraya yaptık. Ne kadar doğru bir yatırım olduğunu da geldiğimiz noktada görüyoruz. Otelimize olan talep 3 yılda yaklaşık 5 kat arttı" dedi. Erciyes'in yatırımcı için biçilmiş kaftan olduğunu aktaran Yayla, burada arazi alan ancak hâlâ yatırım yapmayan turizmcileri yatırıma davet etti.