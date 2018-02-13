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Avrupalı fonların gözü Erciyes’te Avrupalı fonlar, 2017’de 2 milyonu aşkın turist ağırlayan Erciyes’e gözünü dikti. Türkiye’nin ilk dağ yönetim şirketi olduklarını belirten Erciyes A.Ş.’nin Başkanı Cıngı, “Tek muhatap biziz. Bu da yatırımcının iştahını kabartıyor” dedi