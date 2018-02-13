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ne kadar? (13 Şubat 2018)

Dün günü 3,8050'den kapatan , bu sabah uluslararası piyasalarda 3,7983 seviyesinden işlem görüyor.

Giriş Tarihi: 13.2.2018 09:21 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 09:33
Dolar ne kadar? (13 Şubat 2018)

/TL bugün 3,7983 seviyesinden işlem görüyor. Dolar dün günü 3,8050'den kapatmıştı.

Euro/TL 4.6783'ten işlem görürken, euro/dolar 1,2305 seviyesinde yer alıyor.

Küresel piyasalarda artan oynaklığın dolar talebini artırmasının etkisiyle geçen haftanın son işlem gününde 3,8453'e çıkan dolar/TL, ABD piyasalarındaki dengelenmenin etkisiyle yeni haftaya düşüşle başladı. Kur, dün 3,80 seviyesine kadar geri çekildi.

Dolar/TL kurunda teknik anlamda görünümün zayıfladığını vurgulayan uzmanlar, kurun 3,80 altına gerilemesi durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini ve 3,7550'nin gündeme gelebileceğini düşünüyor. Yükselişlerde ise 3,85 seviyesi direnç konumunda.

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Dolar ne kadar? (13 Şubat 2018)
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