Dünyada ilk 10’a giren tek Türk havalimanı oldu

Sabiha
Gökçen Havalimanı'nın (ISG) Malezyalı sahibi Malaysia Airports Holdings Berhad en çok yüzde 49'a kadar hisse satışı için değerleme çalışması başlattı. Son 7 yılda üst üste Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı olduklarını söyleyen Sabiha Gökçen Havalimanı
CEO'su Ersel Göral, "Malezyalılar burayı Avrupa'ya açılan kapı olarak görüyor. Yüzde 51 kendilerine kalacak şekilde yüzde 49'a kadar hisse satışı olabilir. Bu yüzde 10 da 20 de olabilir ama yüzde 50 olmaz" ifadelerini kullandı. Zamanında kalkış oranlarında dünya 8'incisi olarak ilk 10'a giren tek Türk havalimanı olan ISG'de 2018 Haziran'da yolcu sayısı 41 milyona çıkacak ve yeni terminalin 2020'de tamamlanmasıyla toplam kapasite 65 milyon yolcuya ulaşacak" dedi.