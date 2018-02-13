Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > FETÖ elebaşı Gülen'in amcasının oğluna 2 yıl 1 ay hapis

FETÖ elebaşı Gülen'in amcasının oğluna 2 yıl 1 ay hapis

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı 'in amcasının oğlu , örgüte yardım ettiği gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018 22:32 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 22:35

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütün finans kaynağı olan Bank Asya'daki hesap hareketlerinde artış olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Savcı mütalaasında, bu nedenle sanığın "Silahlı terör örgütü üyeliği"nden değil eylemlerine uyan "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

İşte FETÖ’nün yurtdışına kaçan firarileri​

Dursun Yaşar Gülen, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, aleyhindeki beyanları kabul etmediğini belirterek, terör örgütüne yardım etmediğini belirtti.

Örgüte her türlü laneti yağdırdığını ifade eden Gülen, "Bilerek hiçbir suç işlemedim, bilmeyerek yaptıysam Allah bilmeden yaptığımız günahlarımızı affeder, vicdanen rahatım. Bankalara yüklü miktarda borçlarım vardır. Köydeki bütün mahsullerim ziyan oldu. Bu devlete zarar veren her kim varsa Allah'ın laneti üzerine olsun." dedi.

FETÖ'nün medya yapılanması hakim karşısında

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Gülen'e "Terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis verilmesini kararlaştırdı.

- İKİNCİ DAVA

Aynı mahkemedeki bir başka davanın duruşmasında da örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 'in amcasının diğer oğlu Lütfü İhsan Gülen hazır bulundu.

Sanık Gülen savunmasında, terör örgütüyle hiçbir bağının bulunmadığını iddia ederek, "Gizli tanığın aleyhimdeki beyanlarını kabul etmiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ elebaşı Gülen'in amcasının oğluna 2 yıl 1 ay hapis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN