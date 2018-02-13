Global devlerin tedarikçisi oldu

Ankutsan A.Ş'nin temelleri, 2002 yılında Antalya
Altınova mevkisinde Mustafa Çakal ve Rüstem Kesgi adlı iki arkadaş tarafından kiralık bir atölyede kutu imalatı ile atıldı. 2003 yılında Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasına taşınan Ankutsan, bu tesise İstanbul, Mersin ve Ankara'daki modern fabrikalarını ekledi. Şirket 2017 yılında ise sektörün ilk Endüstri 4.0 odaklı tesisini hayata geçirdi. 25 milyon dolarlık Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde devreye alınan tesis küresel ligin kapılarının sonuna kadar açılmasını sağladı. BİR FABRİKA DA ÇER KEZKÖY'E
Şirketin bir diğer 4.0 odaklı fabrikası ise Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 35 bin metrekarelik alanda inşa ediliyor. 2018 yılı son çeyreğinde faaliyete geçecek firma esnek üretim modellierinde dünyada ilk olma özelliğine sahip. İlk ihracat
ına İngiltere'ye Pizza kutusu satarak başlayan Ankutsan'ın cirosunun önemli bir bölümü ihracattan geliyor. Pizza Hut ve Domino's gibi uluslararası markaların global tedarikçisi haline gelen ve bu markaların tüm dünyadaki pazarlarına ürün satan Ankutsan, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, Orta Doğu'dan Türki Cumhuriyetler'e kadar geniş bir coğrafyada ihracatını artırmak için çalışmalara devam ediyor. Pizza kutusu, meyve sebze ve çiçek kutuları ile sanayinin ihtiyaç duyduğu diğer kutuların üretim, ticaret ve ihracatını yapan Ankutsan, Türkiye'nin her bölgesine ürün veriyor. Öte yandan şirket, sektörünün devlet destekli ilk Ar-Ge Merkezi'ni hayata geçirdi. Antalya'da kurulan Ar-Ge Merkezi taşıma ömrünü uzatan ambalaj çeşitleri ile yerli yazılımlar üzerine çalışıyor. HEDEF İSO 500'E GİRMEK
Ankutsan, İstanbul Sanayi Odası'nın ciro artışına göre, geleneksel ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu çalışmasında 2015'te listeye girmeyi başardı. 2015'te 2'nci 500'e 381'inci sıradan giren Ankutsan, 2016'da 161 basamak birden sıçrama göstererek Türkiye'nin 2'nci 500'de en büyük 220'nci kuruluşu oldu. Ankutsan 2017 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin sanayi devleri arasında ilk 500'e girmeyi hedefledi.