Haberler Ekonomi Haberleri Global devlerin tedarikçisi oldu

Global devlerin tedarikçisi oldu Antalya’da küçük bir tesis ile yola çıkan Ankutsan Mukavva, Endüstri 4.0’a uyumlu 2 yeni fabrika kurdu. Toplamda 5 fabrikaya ulaşan şirket, yeni teknolojisiyle Pizza Hut ve Domino’s gibi uluslararası markaların global tedarikçisi oldu