Kayseri dünyaya açılıyor

Anadolu'nun çeşitli illerinde bir dizi tematik buluşma gerçekleştiren SABAH Gazetesi
'nin dev yazar kadrosunun dördüncü durağı Kayseri
oldu. Türkiye sanayisi ve ticaretinin kalbinin attığı, ülkenin en çok ihracat yaptığı ilk 10 ili arasında bulunan şehir, hedefine kurumsal kimlik çalışmasını koydu. Bu kapsamda harekete geçen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, global pazarda öne çıkmak amacıyla Kayseri Tanıtım Grubu'nu kurdu. İli ticaret ve sanayinin yanı sıra turizm şehri haline de getirmek amacıyla Erciyes A.Ş.'yi kuran belediye, şehrin tanıtımı ve pazarlaması için toplam 200 milyon euro harcama yaptı. SABAH Gazetesi'nin "İl Buluşmaları" programı kapsamında SABAH yazarlar
ı ile Erciyes'te bir araya gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yeşil alan, kentsel dönüşüm
, altyapı, sosyal tesisler ve ilçelere yapılan yatırımları ile kültür, sanat ve sporda yaptığı çalışmaları anlattı. 200 MİLYON EURO HARCADI
Yerel yöneticilerin şehrin ulaşım, yol, su gibi altyapı ihtiyaçlarını gidermekle mükellef olduğunu belirten Başkan Çelik, "Bunlar bizim boynumuzun borcu. Kayseri Belediyesi olarak bunu tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde yapıyoruz. Ancak tüm bunların yanı sıra belediye başkanları yönettiği şehrin ekonomisini de büyütmek zorunda. Buradan hareketle biz yatırımcı için de tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bugün ilimizde firmalar 'vasıflı- vasıfsız eleman aranıyor' ilanları veriyor, çünkü ekonomimiz büyüyor" dedi. Şehrin ekonomisini büyütürken tanıtım konusunda da harekete geçtiklerini aktaran Çelik, "Kayseri ulusal çapta ilk iki üçte olması gereken bir şehir. Kayseri eski Büyükşehir Belediye Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki, Erciyes Dağı'nı milyon euroluk bir yatırımla uluslararası bir kış sporları merkezi haline getirdi. Biz de bu yatırımları sürdürdük. Bugün Erciyes'te pistlerimizin uzunluğu 102 kilometreyi geçti. İstenilen her zorluk derecesinde pistlerimiz var. Buraya gelen kayakçılar bir daha başka bir yere gitmiyor. Bunun yanı sıra şehrin kurumsal kimliği olsun diye çalışmalar yaptık. Bu kapsamda Kayseri Tanıtım Grubu'nu kurduk. Tanıtım stratejimizi belirledik. Tüm bu süreçler için 200 milyon euro harcadık. Şehrimizi ülkemize ve dünyaya tanıtacağız" diye konuştu. Yürüttükleri tanıtım çalışmalarının meyvelerini şimdiden toplamaya başladıklarını aktaran Çelik, 2017'de Erciyes Dağı'na gelen ziyaretçi sayısında yüzde 40 artış yakaladıklarını kaydetti. "2018'İ ULAŞIM YILI İLAN ETTİK"
Kayseri'de bir planlı gelişme kültürü olduğunu aktaran Başkan Mustafa Çelik, bunun şehrin her yerinden görülebildiğini kaydetti. 2018'i ulaşım yılı ilan ettiklerini aktaran Çelik, "Kilometrelerce yol yaptık. Yeni toplu taşıma araçları yaptık. Raylı sistem için 120 milyon lira ödedik. Katlı kavşaklara 210 milyon TL harcadık. Biz bu çalışmaları kendi öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Yeni bir raylı sistem hattını da planladık yakın zamanda yapımına başlayacağız" ifadelerini kullandı.
KENTSEL DÖNÜŞÜM
Kayseri'de
kişi başına düşen yeşil alanın 15 metrekare olduğunu anlatan Başkan Çelik, şöyle devam etti: "1 milyon 250 bin metrekarelik bir alanda kent ormanına başladık. Hep farlı olanı, yeni olanı iyi olanı yapmak zorundayız. Gerçek kentsel dönüşüm nasıl olur sorusunun cevabı Sahabiye kentsel dönüşüm projesi. Bu projenin maliyeti 4 milyar lirayı bulacak. İstanbul'da Taksim neyse Kayseri'de de Sahabiye öyle olacak. Burada kentsel dönüşümün en güzel örneğini sergileyeceğiz. İlçelerden merkeze göçü azaltmak için insanlar yerinde doysun mutlu olsun diye 53 adet tarım makinesini ile 203 süt tankı alıp çiftçilere hediye ettik." Erciyes sizi bekliyor YAVUZ DONAT
Tarih, kültür, doğal güzellik... Ne ararsanız var. Kayseri... Yaşanacak bir şehir. Tertemiz bir havada, beyaz bir sabaha uyanmak istiyorsanız... Haydi... Erciyes kollarını açmış, sizi bekliyor. Kadınlarla büyüyecek ŞELALE KADAK
Güçlü
ekonomisiyle, tarihi
ve doğal zenginliğiyle Kayseri,
Anadolu'da elmas gibi parlıyor.
Ancak organize sanayide
dolaştığımız ihracat
şampiyonu şirketleri, üretim
tesislerini, girişimci kadınların
ekonomiye katkısını ve start-up şirket
kuran gençleri gördükten sonra şunu
rahatlıkla söyleyebilirim ki Kayseri iller
arası rekabete asıl şimdi asılıyor. Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik'le
birlikte sanayi şirketlerinin yanı sıra Kayserili
girişimci kadınları da ziyaret ettik
ve gördük ki Kayseri'de 2018'de kadınların
gücüyle büyüyecek. Unutmadan Anadolu'da
değil tüm Türkiye'de bugüne
kadar gördüğüm en kapsamlı Bilim Merkezi'de
Kayseri'de bulunuyor Ticaret efsanesine doğru SİNAN ÖZEDİNCİK
Kayseri
her yanından tarih akıyor, Kapadokya'nın dibinde, ülkenin en modern kayak tesislerinden biri burada... Her köşe başındaki geniş, ağaçlık, tertemiz parkları ve unlu mamuller satan market fırınlarını çok beğendim. İlk kez gittiğim, ancak "Kayserilinin ticaret kafası" olarak bilinen efsaneyi yoğun bir şekilde hissettiğim, ekonomi nabzını büyük oranda esnafların elinde tuttuğu bir şehir. Bu arada çok iyi planlanmış. Yollar hemen her yerde geniş. Gevher Nesibe Şifahanesi ise çok kaliteli bir müzeye çevrilmiş. Gerek teknolojik, gerekse içindeki tarihi eserlerin korunması bakımından çok güzel düzenlenmiş. Görülmeye değer bir şehir... Hayırlarıyla konuşuyor BÜLENT CANKURT
Sabah Gazetesi'nin 'İl
Buluşmaları' vesilesiyle gittiğim
Kayseri'ye hayran kaldım.
Her yönüyle zengin bir
şehir olan Kayseri, 3 Organize
Sanayi Bölgesi, 1 Serbest
Bölge, 1 Teknoloji Geliştirme
Bölgesi ile Türkiye'nin önemli sanayi
kentlerinden biri. "Paran kadar değil
hayrın kadar konuş" sözünün doğduğu
bu şehirde gözlerini açan ülkemizin önde
gelen işadamları, bu sözü boşa çıkarmamış.
Kadir Has'ından Hikmet Çetinsaya'sına,
Hüseyin Bayraktar'ından Tuncay
Özilhan'ına kadar hepsi, doğdukları şehir
için ellerinden geleni yapmış.
Bu arada Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik'in azmine de,
heyecanına da hayran kaldım doğrusu. Bir başarı hikâyesi ZAFER ŞAHİN
Kayseri denilince aklına önce sucuk, pastırma ve mantı gelenlerdenseniz bu kadim kenti yeterince tanımıyorsunuz demektir. Tarihi, doğası, mutfağı tek kelimeyle olağanüstü. Ama bu kentin ve insanlarının asıl zenginliği, atalarından kendilerine geçen girişimci ruhları. Ünü Türkiye sınırlarını aşan onlarca markayı yaratan da işte bu genetik miras. Kayseri insanı zeki, pratik.... Öyle olmasalar bozkırın ortasında bu çapta bir başarı hikâyesini de yazamazdı. Kayseri'nin karar vericileri harıl harıl yeni sektör ve yeni pazarlar arıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve ekibi sadece Erciyes'te yaptıklarıyla bile alkışı fazlasıyla hak ediyor. Haşmetli bir şehir ÖZGE ÖZÇELİK
Tarih , ticaret ve lezzetleriyle Orta
Anadolu'yu en iyi temsil eden şehirlerden
biri olan Kayseri, her bir
ziyaretinizde size bir dizi farklılık
sunabilecek kadar da yenilikçi. Taş
binaların ve tarihi camilerin arkasında
tüm haşmetiyle uzanan Erciyes'ten
ilham almak, müzelerinde geçmişe tanıklık
etmek, şehir merkezinde yerli tramvayın hızlıca
önünüzden geleceğe doğru yol aldığını görmek,
sanayide iddialı olan bu şehre inanmak, güler yüzlü
insanının sıcak sohbetiyle ısınmak, vatana yeniden
bağlanmak. Kayseri, bunların hepsini size yalnızca
birkaç günde sunabilecek kadar dolu bir şehir. Tam bir zenginlik şehri MERVE YURTYAPAN
SABAH İl Buluşmaları kapsamında
Kayseri'yi ziyaret ettik. Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik önderliğinde
hem şehir hakkında bilgi aldık,
hem de şehrin bazı yerlerine
geziler düzenledik. Kayseri tam
bir zenginlikler şehri. Tarihi, doğası ve mutfağıyla
oldukça dikkat çekiyor. Belediye Başkanı
Çelik, şehrin 6 bin yıllık geçmişi olduğunu belirtip
yapılan kazılarda 23 binden fazla belge çıktığını
açıkladı. Kayseri'de Erciyes Dağı'na da ciddi
bir yatırım yapılmış. Kayseri'de kültürel faaliyetlere
de halkın büyük ilgisi var. Gitmezseniz hayıflanırsınız OĞUZHAN TORACI
Kayseri 'de her adımınızda yüzlerce
kültürel değer bulunduran
zenginliği görebilirsiniz. Zaten
birçok medeniyete de ev sahipliği
yapmıştır. Ne kadar güzel olduğunu
şaşkınlıkla izler ve daha
önce nasıl bu güzelliği es geçtiğime
hayıflanırken bisiklet yolları, raylı sistemi,
otopark sorunu olmaması, ferah ve ağaçlandırılmış
caddeleri ile kendisine hayran bıraktırdı.
Açıkçası daha önce ziyaret etmediğime, gezmediğime
pişman ettiren, gündüz tüm görkemi ile
Erciyes'i ve gece de ışıklandırılmış şehri seyretmesi
ayrı keyifmiş. Japonlar uğramalı MEVLÜT TEZEL
KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi,
tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkıyor,
modern müze anlayışı birçok
mekânda hayata geçirilmiş. 'Kültür
Yolu' uygulaması ile şehirde tarihi
bir yolculuğa çıkmak keyifli. Kayserili
çocukların Mars Yürüyüşü
yaptıkları, Kayseri Bilim Merkezi, Türkiye'de türünün
en iyisi, böyle bir merkez İstanbul'da bile yok!
Esnafı ise Kapadokya'ya balon turuna giden Japon
turistlerin Kayseri'den transit geçmesine üzülüyor.
Oysa Japon turistlerin ilgisini çekecek büyük
bir tarih mirası var Kayseri'de. Turist rehberleri,
Kayseri'yi de tura eklemeli. Yollar ve buluşmalar... OSMAN ATINIŞIK
Sabah Gazetesi'nin 'Kayseri buluşması' çerçevesinde 3 gün boyunca Kayseri'yi tanımak, anlamak ötesinde yaşama fırsatı bulduk. Tüm zenginliklerin başkenti Kayseri'de konuk edilmek keyifliydi... SABAH'ın dev yazar kadrosu ile çıkarma yaptığı Kayseri'de Tarihi, kültürü, doğası ve zengin bir mutfağı ile bu kadim kent sizi misafir etmek üzere bekliyor. Anlatmakla bir yere varamayız. Gidip görmeniz, yaşamanız gerek... Kayseri valimiz Süleyman Kamçı Trabzonlu hemşerimiz olunca sohbette memleket havasında oluyor... 'Bize her yer Trabzon' olunca Kayseri'de hava Karadeniz çalıyor... Zirvelerin şehri Kayseri ŞEBNEM BURSALI
Geçen hafta 3 gün Kayseri
buluşması vardı. Ben bütün
bölümüne katılamasam da
kısa buluşmada bile gördüklerim,
tanıklık ettiklerim
Türkiye'de herşeyin ne
kadar yolunda olduğuna bir
kez daha inandırdı beni. 2023 turizm hedeflerine
ulaşırken en fazla destek alınacak
yerlerden biri de Erciyes ve Kayseri. Sadece
iş yaşamı değil, eğitim ve sosyal yaşam
alanlarında da mutlu çoğunluklar gördük.
Kütüphane kültürü, Kayseri'de 62 bin üyeye
ulaşan orta ve üniversite genciyle zirve yapmış.
İş bilenin kılıç kuşananın demiş atalarımız.
İşi bilenin de kılıç kuşananın da çok
olduğu Kayseri'yi tutabilene aşkolsun. Mutlaka görülmeli LEVENT TÜZEMEN
Türkiye'nin
birçok şehri
maalesef plansız büyümektedir.
Nüfus arttıkça plansızlığa
çözüm üretmek de zorlaşır.
Orta Anadolu'da Kayseri planlı
büyümeye en güzel örnek olacak
bir şehir. Kayseri, geniş
yollarıyla, toplu taşımacılığa katkı sağlayan
raylı sistemiyle, insanlara yürüme imkanı
veren geniş kaldırımlarıyla, meydanlarıyla,
yeşil alanlarıyla, müzeleriyle göz kamaştırıyor.
Kayseri, günde 20 bin aracın girip çıktığı
3 Organize sanayi bölgesine ve 1 serbest
bölgeye sahip. Müzeleri geçmişe tanıklık
ederken, yerli ve yabancı turistlere "Mutlaka
gelip görün" diyor. Sanayi tarımın önünde DİLEK GÜNGÖR
Memleketim
Kayseri'nin sanayideki gelişimini hemen hemen her yaz gittiğimde yakından izliyorum. 6.000 yılı aşkın geçmişiyle en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kayseri bugüne kadar hem ticarette hem de sanayide çok öne çıktı. Burası ticaretin doğduğu topraklar. Şehrin ekonomisinde tarım da ön planda olmasına rağmen sanayi geliri çok daha yüksek. FETÖ operasyonlarından sonra bir süre bocalama yaşansa da yeniden toparlanma başlamış. Hatta öyle ki, Kayseri'nin yerel yöneticileri de sanayicileri de şu anda gözünü global bir şehir olmaya dikmiş. Bu gerçekten mutluluk verici. En eski üretim merkezi KEREM ALKİN
Kentlerin
ticaret ve üretim
becerilerini sürdürülebilir
kılmaları, kentin çekim
merkezi olma özelliğini güçlendirecek,
kent dokusunu
zenginleştirecek projelerle,
doğru bir ekonomik ve mimari
planlama ile ancak mümkün.
3 organize sanayi bölgesi, 1 serbest
bölge ve lojistik merkez ile Kayseri istihdamın
sürdürülebilirliği noktasında iyi
bir momentum yakalamış. Tarihi, doğası,
mutfağı ve ekonomisiyle bir zenginlik
kenti olan Kayseri, kentin erişilebilirliği
ve yatay kent planlaması ile konforlu
ve huzurlu kent dokusunu da oluşturabilmiş.