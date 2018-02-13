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dünyaya açılıyor

Ticaret ve sanayi şehri olarak bilinen , artık turizmiyle de öne çıkıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, globalde bilinirliklerini artırmak amacıyla tanıtım grubu kurduklarını söylüyor

Betül ALAKENT
BETÜL ALAKENT Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018
Kayseri dünyaya açılıyor
Anadolu'nun çeşitli illerinde bir dizi tematik buluşma gerçekleştiren 'nin dev yazar kadrosunun dördüncü durağı oldu. Türkiye sanayisi ve ticaretinin kalbinin attığı, ülkenin en çok ihracat yaptığı ilk 10 ili arasında bulunan şehir, hedefine kurumsal kimlik çalışmasını koydu. Bu kapsamda harekete geçen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, global pazarda öne çıkmak amacıyla Kayseri Tanıtım Grubu'nu kurdu. İli ticaret ve sanayinin yanı sıra turizm şehri haline de getirmek amacıyla Erciyes A.Ş.'yi kuran belediye, şehrin tanıtımı ve pazarlaması için toplam 200 milyon euro harcama yaptı. SABAH Gazetesi'nin "İl Buluşmaları" programı kapsamında SABAH ı ile Erciyes'te bir araya gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yeşil alan, , altyapı, sosyal tesisler ve ilçelere yapılan yatırımları ile kültür, sanat ve sporda yaptığı çalışmaları anlattı.

200 MİLYON EURO HARCADI
Yerel yöneticilerin şehrin ulaşım, yol, su gibi altyapı ihtiyaçlarını gidermekle mükellef olduğunu belirten Başkan Çelik, "Bunlar bizim boynumuzun borcu. Kayseri Belediyesi olarak bunu tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde yapıyoruz. Ancak tüm bunların yanı sıra belediye başkanları yönettiği şehrin ekonomisini de büyütmek zorunda. Buradan hareketle biz yatırımcı için de tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bugün ilimizde firmalar 'vasıflı- vasıfsız eleman aranıyor' ilanları veriyor, çünkü ekonomimiz büyüyor" dedi. Şehrin ekonomisini büyütürken tanıtım konusunda da harekete geçtiklerini aktaran Çelik, "Kayseri ulusal çapta ilk iki üçte olması gereken bir şehir. Kayseri eski Büyükşehir Belediye Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki, Erciyes Dağı'nı milyon euroluk bir yatırımla uluslararası bir kış sporları merkezi haline getirdi. Biz de bu yatırımları sürdürdük. Bugün Erciyes'te pistlerimizin uzunluğu 102 kilometreyi geçti. İstenilen her zorluk derecesinde pistlerimiz var. Buraya gelen kayakçılar bir daha başka bir yere gitmiyor. Bunun yanı sıra şehrin kurumsal kimliği olsun diye çalışmalar yaptık. Bu kapsamda Kayseri Tanıtım Grubu'nu kurduk. Tanıtım stratejimizi belirledik. Tüm bu süreçler için 200 milyon euro harcadık. Şehrimizi ülkemize ve dünyaya tanıtacağız" diye konuştu. Yürüttükleri tanıtım çalışmalarının meyvelerini şimdiden toplamaya başladıklarını aktaran Çelik, 2017'de Erciyes Dağı'na gelen ziyaretçi sayısında yüzde 40 artış yakaladıklarını kaydetti.

"2018'İ ULAŞIM YILI İLAN ETTİK"
Kayseri'de bir planlı gelişme kültürü olduğunu aktaran Başkan Mustafa Çelik, bunun şehrin her yerinden görülebildiğini kaydetti. 2018'i ulaşım yılı ilan ettiklerini aktaran Çelik, "Kilometrelerce yol yaptık. Yeni toplu taşıma araçları yaptık. Raylı sistem için 120 milyon lira ödedik. Katlı kavşaklara 210 milyon TL harcadık. Biz bu çalışmaları kendi öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Yeni bir raylı sistem hattını da planladık yakın zamanda yapımına başlayacağız" ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM
Kayseri'de kişi başına düşen yeşil alanın 15 metrekare olduğunu anlatan Başkan Çelik, şöyle devam etti: "1 milyon 250 bin metrekarelik bir alanda kent ormanına başladık. Hep farlı olanı, yeni olanı iyi olanı yapmak zorundayız. Gerçek kentsel dönüşüm nasıl olur sorusunun cevabı Sahabiye kentsel dönüşüm projesi. Bu projenin maliyeti 4 milyar lirayı bulacak. İstanbul'da Taksim neyse Kayseri'de de Sahabiye öyle olacak. Burada kentsel dönüşümün en güzel örneğini sergileyeceğiz. İlçelerden merkeze göçü azaltmak için insanlar yerinde doysun mutlu olsun diye 53 adet tarım makinesini ile 203 süt tankı alıp çiftçilere hediye ettik."

Erciyes sizi bekliyor
YAVUZ DONAT
Tarih, kültür, doğal güzellik... Ne ararsanız var. Kayseri... Yaşanacak bir şehir. Tertemiz bir havada, beyaz bir sabaha uyanmak istiyorsanız... Haydi... Erciyes kollarını açmış, sizi bekliyor.

Kadınlarla büyüyecek
ŞELALE KADAK
Güçlü ekonomisiyle, tarihi ve doğal zenginliğiyle Kayseri, Anadolu'da elmas gibi parlıyor. Ancak organize sanayide dolaştığımız ihracat şampiyonu şirketleri, üretim tesislerini, girişimci kadınların ekonomiye katkısını ve start-up şirket kuran gençleri gördükten sonra şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Kayseri iller arası rekabete asıl şimdi asılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'le birlikte sanayi şirketlerinin yanı sıra Kayserili girişimci kadınları da ziyaret ettik ve gördük ki Kayseri'de 2018'de kadınların gücüyle büyüyecek. Unutmadan Anadolu'da değil tüm Türkiye'de bugüne kadar gördüğüm en kapsamlı Bilim Merkezi'de Kayseri'de bulunuyor

Ticaret efsanesine doğru
SİNAN ÖZEDİNCİK
Kayseri her yanından tarih akıyor, Kapadokya'nın dibinde, ülkenin en modern kayak tesislerinden biri burada... Her köşe başındaki geniş, ağaçlık, tertemiz parkları ve unlu mamuller satan market fırınlarını çok beğendim. İlk kez gittiğim, ancak "Kayserilinin ticaret kafası" olarak bilinen efsaneyi yoğun bir şekilde hissettiğim, ekonomi nabzını büyük oranda esnafların elinde tuttuğu bir şehir. Bu arada çok iyi planlanmış. Yollar hemen her yerde geniş. Gevher Nesibe Şifahanesi ise çok kaliteli bir müzeye çevrilmiş. Gerek teknolojik, gerekse içindeki tarihi eserlerin korunması bakımından çok güzel düzenlenmiş. Görülmeye değer bir şehir...

Hayırlarıyla konuşuyor
BÜLENT CANKURT
Sabah Gazetesi'nin 'İl Buluşmaları' vesilesiyle gittiğim Kayseri'ye hayran kaldım. Her yönüyle zengin bir şehir olan Kayseri, 3 Organize Sanayi Bölgesi, 1 Serbest Bölge, 1 Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden biri. "Paran kadar değil hayrın kadar konuş" sözünün doğduğu bu şehirde gözlerini açan ülkemizin önde gelen işadamları, bu sözü boşa çıkarmamış. Kadir Has'ından Hikmet Çetinsaya'sına, Hüseyin Bayraktar'ından Tuncay Özilhan'ına kadar hepsi, doğdukları şehir için ellerinden geleni yapmış. Bu arada Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in azmine de, heyecanına da hayran kaldım doğrusu.

Bir başarı hikâyesi
ZAFER ŞAHİN
Kayseri denilince aklına önce sucuk, pastırma ve mantı gelenlerdenseniz bu kadim kenti yeterince tanımıyorsunuz demektir. Tarihi, doğası, mutfağı tek kelimeyle olağanüstü. Ama bu kentin ve insanlarının asıl zenginliği, atalarından kendilerine geçen girişimci ruhları. Ünü Türkiye sınırlarını aşan onlarca markayı yaratan da işte bu genetik miras. Kayseri insanı zeki, pratik.... Öyle olmasalar bozkırın ortasında bu çapta bir başarı hikâyesini de yazamazdı. Kayseri'nin karar vericileri harıl harıl yeni sektör ve yeni pazarlar arıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve ekibi sadece Erciyes'te yaptıklarıyla bile alkışı fazlasıyla hak ediyor.

Haşmetli bir şehir
ÖZGE ÖZÇELİK
Tarih , ticaret ve lezzetleriyle Orta Anadolu'yu en iyi temsil eden şehirlerden biri olan Kayseri, her bir ziyaretinizde size bir dizi farklılık sunabilecek kadar da yenilikçi. Taş binaların ve tarihi camilerin arkasında tüm haşmetiyle uzanan Erciyes'ten ilham almak, müzelerinde geçmişe tanıklık etmek, şehir merkezinde yerli tramvayın hızlıca önünüzden geleceğe doğru yol aldığını görmek, sanayide iddialı olan bu şehre inanmak, güler yüzlü insanının sıcak sohbetiyle ısınmak, vatana yeniden bağlanmak. Kayseri, bunların hepsini size yalnızca birkaç günde sunabilecek kadar dolu bir şehir.

Tam bir zenginlik şehri
MERVE YURTYAPAN
SABAH İl Buluşmaları kapsamında Kayseri'yi ziyaret ettik. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik önderliğinde hem şehir hakkında bilgi aldık, hem de şehrin bazı yerlerine geziler düzenledik. Kayseri tam bir zenginlikler şehri. Tarihi, doğası ve mutfağıyla oldukça dikkat çekiyor. Belediye Başkanı Çelik, şehrin 6 bin yıllık geçmişi olduğunu belirtip yapılan kazılarda 23 binden fazla belge çıktığını açıkladı. Kayseri'de Erciyes Dağı'na da ciddi bir yatırım yapılmış. Kayseri'de kültürel faaliyetlere de halkın büyük ilgisi var.

Gitmezseniz hayıflanırsınız
OĞUZHAN TORACI
Kayseri 'de her adımınızda yüzlerce kültürel değer bulunduran zenginliği görebilirsiniz. Zaten birçok medeniyete de ev sahipliği yapmıştır. Ne kadar güzel olduğunu şaşkınlıkla izler ve daha önce nasıl bu güzelliği es geçtiğime hayıflanırken bisiklet yolları, raylı sistemi, otopark sorunu olmaması, ferah ve ağaçlandırılmış caddeleri ile kendisine hayran bıraktırdı. Açıkçası daha önce ziyaret etmediğime, gezmediğime pişman ettiren, gündüz tüm görkemi ile Erciyes'i ve gece de ışıklandırılmış şehri seyretmesi ayrı keyifmiş.

Japonlar uğramalı
MEVLÜT TEZEL
KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkıyor, modern müze anlayışı birçok mekânda hayata geçirilmiş. 'Kültür Yolu' uygulaması ile şehirde tarihi bir yolculuğa çıkmak keyifli. Kayserili çocukların Mars Yürüyüşü yaptıkları, Kayseri Bilim Merkezi, Türkiye'de türünün en iyisi, böyle bir merkez İstanbul'da bile yok! Esnafı ise Kapadokya'ya balon turuna giden Japon turistlerin Kayseri'den transit geçmesine üzülüyor. Oysa Japon turistlerin ilgisini çekecek büyük bir tarih mirası var Kayseri'de. Turist rehberleri, Kayseri'yi de tura eklemeli.

Yollar ve buluşmalar...
OSMAN ATINIŞIK
Sabah Gazetesi'nin 'Kayseri buluşması' çerçevesinde 3 gün boyunca Kayseri'yi tanımak, anlamak ötesinde yaşama fırsatı bulduk. Tüm zenginliklerin başkenti Kayseri'de konuk edilmek keyifliydi... SABAH'ın dev yazar kadrosu ile çıkarma yaptığı Kayseri'de Tarihi, kültürü, doğası ve zengin bir mutfağı ile bu kadim kent sizi misafir etmek üzere bekliyor. Anlatmakla bir yere varamayız. Gidip görmeniz, yaşamanız gerek... Kayseri valimiz Süleyman Kamçı Trabzonlu hemşerimiz olunca sohbette memleket havasında oluyor... 'Bize her yer Trabzon' olunca Kayseri'de hava Karadeniz çalıyor...

Zirvelerin şehri Kayseri
ŞEBNEM BURSALI
Geçen hafta 3 gün Kayseri buluşması vardı. Ben bütün bölümüne katılamasam da kısa buluşmada bile gördüklerim, tanıklık ettiklerim Türkiye'de herşeyin ne kadar yolunda olduğuna bir kez daha inandırdı beni. 2023 turizm hedeflerine ulaşırken en fazla destek alınacak yerlerden biri de Erciyes ve Kayseri. Sadece iş yaşamı değil, eğitim ve sosyal yaşam alanlarında da mutlu çoğunluklar gördük. Kütüphane kültürü, Kayseri'de 62 bin üyeye ulaşan orta ve üniversite genciyle zirve yapmış. İş bilenin kılıç kuşananın demiş atalarımız. İşi bilenin de kılıç kuşananın da çok olduğu Kayseri'yi tutabilene aşkolsun.

Mutlaka görülmeli
LEVENT TÜZEMEN
Türkiye'nin birçok şehri maalesef plansız büyümektedir. Nüfus arttıkça plansızlığa çözüm üretmek de zorlaşır. Orta Anadolu'da Kayseri planlı büyümeye en güzel örnek olacak bir şehir. Kayseri, geniş yollarıyla, toplu taşımacılığa katkı sağlayan raylı sistemiyle, insanlara yürüme imkanı veren geniş kaldırımlarıyla, meydanlarıyla, yeşil alanlarıyla, müzeleriyle göz kamaştırıyor. Kayseri, günde 20 bin aracın girip çıktığı 3 Organize sanayi bölgesine ve 1 serbest bölgeye sahip. Müzeleri geçmişe tanıklık ederken, yerli ve yabancı turistlere "Mutlaka gelip görün" diyor.

Sanayi tarımın önünde
DİLEK GÜNGÖR
Memleketim Kayseri'nin sanayideki gelişimini hemen hemen her yaz gittiğimde yakından izliyorum. 6.000 yılı aşkın geçmişiyle en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kayseri bugüne kadar hem ticarette hem de sanayide çok öne çıktı. Burası ticaretin doğduğu topraklar. Şehrin ekonomisinde tarım da ön planda olmasına rağmen sanayi geliri çok daha yüksek. FETÖ operasyonlarından sonra bir süre bocalama yaşansa da yeniden toparlanma başlamış. Hatta öyle ki, Kayseri'nin yerel yöneticileri de sanayicileri de şu anda gözünü global bir şehir olmaya dikmiş. Bu gerçekten mutluluk verici.

En eski üretim merkezi
KEREM ALKİN
Kentlerin ticaret ve üretim becerilerini sürdürülebilir kılmaları, kentin çekim merkezi olma özelliğini güçlendirecek, kent dokusunu zenginleştirecek projelerle, doğru bir ekonomik ve mimari planlama ile ancak mümkün. 3 organize sanayi bölgesi, 1 serbest bölge ve lojistik merkez ile Kayseri istihdamın sürdürülebilirliği noktasında iyi bir momentum yakalamış. Tarihi, doğası, mutfağı ve ekonomisiyle bir zenginlik kenti olan Kayseri, kentin erişilebilirliği ve yatay kent planlaması ile konforlu ve huzurlu kent dokusunu da oluşturabilmiş.
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