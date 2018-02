Kayseri dünyaya açılıyor

KADAK

CANKURT

ÖZÇELİK

YURTYAPAN

MEVLÜT

ALKİN

BUGÜN NELER OLDU

Anadolu'nun çeşitli illerinde bir dizi tematik buluşma gerçekleştiren SABAH Gazetesi 'nin dev yazar kadrosunun dördüncü durağı Kayseri oldu. Türkiye sanayisi ve ticaretinin kalbinin attığı, ülkenin en çok ihracat yaptığı ilk 10 ili arasında bulunan şehir, hedefine kurumsal kimlik çalışmasını koydu. Bu kapsamda harekete geçen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, global pazarda öne çıkmak amacıyla Kayseri Tanıtım Grubu'nu kurdu. İli ticaret ve sanayinin yanı sıra turizm şehri haline de getirmek amacıyla Erciyes A.Ş.'yi kuran belediye, şehrin tanıtımı ve pazarlaması için toplam 200 milyon euro harcama yaptı. SABAH Gazetesi'nin "İl Buluşmaları" programı kapsamında SABAH yazarlar ı ile Erciyes'te bir araya gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yeşil alan, kentsel dönüşüm , altyapı, sosyal tesisler ve ilçelere yapılan yatırımları ile kültür, sanat ve sporda yaptığı çalışmaları anlattı.Yerel yöneticilerin şehrin ulaşım, yol, su gibi altyapı ihtiyaçlarını gidermekle mükellef olduğunu belirten Başkan Çelik, "Bunlar bizim boynumuzun borcu. Kayseri Belediyesi olarak bunu tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde yapıyoruz. Ancak tüm bunların yanı sıra belediye başkanları yönettiği şehrin ekonomisini de büyütmek zorunda. Buradan hareketle biz yatırımcı için de tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bugün ilimizde firmalar 'vasıflı- vasıfsız eleman aranıyor' ilanları veriyor, çünkü ekonomimiz büyüyor" dedi. Şehrin ekonomisini büyütürken tanıtım konusunda da harekete geçtiklerini aktaran Çelik, "Kayseri ulusal çapta ilk iki üçte olması gereken bir şehir. Kayseri eski Büyükşehir Belediye Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki, Erciyes Dağı'nı milyon euroluk bir yatırımla uluslararası bir kış sporları merkezi haline getirdi. Biz de bu yatırımları sürdürdük. Bugün Erciyes'te pistlerimizin uzunluğu 102 kilometreyi geçti. İstenilen her zorluk derecesinde pistlerimiz var. Buraya gelen kayakçılar bir daha başka bir yere gitmiyor. Bunun yanı sıra şehrin kurumsal kimliği olsun diye çalışmalar yaptık. Bu kapsamda Kayseri Tanıtım Grubu'nu kurduk. Tanıtım stratejimizi belirledik. Tüm bu süreçler için 200 milyon euro harcadık. Şehrimizi ülkemize ve dünyaya tanıtacağız" diye konuştu. Yürüttükleri tanıtım çalışmalarının meyvelerini şimdiden toplamaya başladıklarını aktaran Çelik, 2017'de Erciyes Dağı'na gelen ziyaretçi sayısında yüzde 40 artış yakaladıklarını kaydetti.Kayseri'de bir planlı gelişme kültürü olduğunu aktaran Başkan Mustafa Çelik, bunun şehrin her yerinden görülebildiğini kaydetti. 2018'i ulaşım yılı ilan ettiklerini aktaran Çelik, "Kilometrelerce yol yaptık. Yeni toplu taşıma araçları yaptık. Raylı sistem için 120 milyon lira ödedik. Katlı kavşaklara 210 milyon TL harcadık. Biz bu çalışmaları kendi öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Yeni bir raylı sistem hattını da planladık yakın zamanda yapımına başlayacağız" ifadelerini kullandı.Kayseri'dekişi başına düşen yeşil alanın 15 metrekare olduğunu anlatan Başkan Çelik, şöyle devam etti: "1 milyon 250 bin metrekarelik bir alanda kent ormanına başladık. Hep farlı olanı, yeni olanı iyi olanı yapmak zorundayız. Gerçek kentsel dönüşüm nasıl olur sorusunun cevabı Sahabiye kentsel dönüşüm projesi. Bu projenin maliyeti 4 milyar lirayı bulacak. İstanbul'da Taksim neyse Kayseri'de de Sahabiye öyle olacak. Burada kentsel dönüşümün en güzel örneğini sergileyeceğiz. İlçelerden merkeze göçü azaltmak için insanlar yerinde doysun mutlu olsun diye 53 adet tarım makinesini ile 203 süt tankı alıp çiftçilere hediye ettik."Tarih, kültür, doğal güzellik... Ne ararsanız var. Kayseri... Yaşanacak bir şehir. Tertemiz bir havada, beyaz bir sabaha uyanmak istiyorsanız... Haydi... Erciyes kollarını açmış, sizi bekliyor.Güçlüekonomisiyle, tarihive doğal zenginliğiyle Kayseri,Anadolu'da elmas gibi parlıyor.Ancak organize sanayidedolaştığımız ihracatşampiyonu şirketleri, üretimtesislerini, girişimci kadınlarınekonomiye katkısını ve start-up şirketkuran gençleri gördükten sonra şunurahatlıkla söyleyebilirim ki Kayseri illerarası rekabete asıl şimdi asılıyor. BüyükşehirBelediye Başkanı Mustafa Çelik'lebirlikte sanayi şirketlerinin yanı sıra Kayseriligirişimci kadınları da ziyaret ettikve gördük ki Kayseri'de 2018'de kadınlarıngücüyle büyüyecek. Unutmadan Anadolu'dadeğil tüm Türkiye'de bugünekadar gördüğüm en kapsamlı Bilim Merkezi'deKayseri'de bulunuyorKayseriher yanından tarih akıyor, Kapadokya'nın dibinde, ülkenin en modern kayak tesislerinden biri burada... Her köşe başındaki geniş, ağaçlık, tertemiz parkları ve unlu mamuller satan market fırınlarını çok beğendim. İlk kez gittiğim, ancak "Kayserilinin ticaret kafası" olarak bilinen efsaneyi yoğun bir şekilde hissettiğim, ekonomi nabzını büyük oranda esnafların elinde tuttuğu bir şehir. Bu arada çok iyi planlanmış. Yollar hemen her yerde geniş. Gevher Nesibe Şifahanesi ise çok kaliteli bir müzeye çevrilmiş. Gerek teknolojik, gerekse içindeki tarihi eserlerin korunması bakımından çok güzel düzenlenmiş. Görülmeye değer bir şehir...Sabah Gazetesi'nin 'İlBuluşmaları' vesilesiyle gittiğimKayseri'ye hayran kaldım.Her yönüyle zengin birşehir olan Kayseri, 3 OrganizeSanayi Bölgesi, 1 SerbestBölge, 1 Teknoloji GeliştirmeBölgesi ile Türkiye'nin önemli sanayikentlerinden biri. "Paran kadar değilhayrın kadar konuş" sözünün doğduğubu şehirde gözlerini açan ülkemizin öndegelen işadamları, bu sözü boşa çıkarmamış.Kadir Has'ından Hikmet Çetinsaya'sına,Hüseyin Bayraktar'ından TuncayÖzilhan'ına kadar hepsi, doğdukları şehiriçin ellerinden geleni yapmış.Bu arada Kayseri Büyükşehir BelediyeBaşkanı Mustafa Çelik'in azmine de,heyecanına da hayran kaldım doğrusu.Kayseri denilince aklına önce sucuk, pastırma ve mantı gelenlerdenseniz bu kadim kenti yeterince tanımıyorsunuz demektir. Tarihi, doğası, mutfağı tek kelimeyle olağanüstü. Ama bu kentin ve insanlarının asıl zenginliği, atalarından kendilerine geçen girişimci ruhları. Ünü Türkiye sınırlarını aşan onlarca markayı yaratan da işte bu genetik miras. Kayseri insanı zeki, pratik.... Öyle olmasalar bozkırın ortasında bu çapta bir başarı hikâyesini de yazamazdı. Kayseri'nin karar vericileri harıl harıl yeni sektör ve yeni pazarlar arıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve ekibi sadece Erciyes'te yaptıklarıyla bile alkışı fazlasıyla hak ediyor.Tarih , ticaret ve lezzetleriyle OrtaAnadolu'yu en iyi temsil eden şehirlerdenbiri olan Kayseri, her birziyaretinizde size bir dizi farklılıksunabilecek kadar da yenilikçi. Taşbinaların ve tarihi camilerin arkasındatüm haşmetiyle uzanan Erciyes'tenilham almak, müzelerinde geçmişe tanıklıketmek, şehir merkezinde yerli tramvayın hızlıcaönünüzden geleceğe doğru yol aldığını görmek,sanayide iddialı olan bu şehre inanmak, güler yüzlüinsanının sıcak sohbetiyle ısınmak, vatana yenidenbağlanmak. Kayseri, bunların hepsini size yalnızcabirkaç günde sunabilecek kadar dolu bir şehir.SABAH İl Buluşmaları kapsamındaKayseri'yi ziyaret ettik. KayseriBüyükşehir Belediye BaşkanıMustafa Çelik önderliğindehem şehir hakkında bilgi aldık,hem de şehrin bazı yerlerinegeziler düzenledik. Kayseri tambir zenginlikler şehri. Tarihi, doğası ve mutfağıylaoldukça dikkat çekiyor. Belediye BaşkanıÇelik, şehrin 6 bin yıllık geçmişi olduğunu belirtipyapılan kazılarda 23 binden fazla belge çıktığınıaçıkladı. Kayseri'de Erciyes Dağı'na da ciddibir yatırım yapılmış. Kayseri'de kültürel faaliyetlerede halkın büyük ilgisi var.Kayseri 'de her adımınızda yüzlercekültürel değer bulunduranzenginliği görebilirsiniz. Zatenbirçok medeniyete de ev sahipliğiyapmıştır. Ne kadar güzel olduğunuşaşkınlıkla izler ve dahaönce nasıl bu güzelliği es geçtiğimehayıflanırken bisiklet yolları, raylı sistemi,otopark sorunu olmaması, ferah ve ağaçlandırılmışcaddeleri ile kendisine hayran bıraktırdı.Açıkçası daha önce ziyaret etmediğime, gezmediğimepişman ettiren, gündüz tüm görkemi ileErciyes'i ve gece de ışıklandırılmış şehri seyretmesiayrı keyifmiş.KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi,tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkıyor,modern müze anlayışı birçokmekânda hayata geçirilmiş. 'KültürYolu' uygulaması ile şehirde tarihibir yolculuğa çıkmak keyifli. Kayseriliçocukların Mars Yürüyüşüyaptıkları, Kayseri Bilim Merkezi, Türkiye'de türününen iyisi, böyle bir merkez İstanbul'da bile yok!Esnafı ise Kapadokya'ya balon turuna giden Japonturistlerin Kayseri'den transit geçmesine üzülüyor.Oysa Japon turistlerin ilgisini çekecek büyükbir tarih mirası var Kayseri'de. Turist rehberleri,Kayseri'yi de tura eklemeli.Sabah Gazetesi'nin 'Kayseri buluşması' çerçevesinde 3 gün boyunca Kayseri'yi tanımak, anlamak ötesinde yaşama fırsatı bulduk. Tüm zenginliklerin başkenti Kayseri'de konuk edilmek keyifliydi... SABAH'ın dev yazar kadrosu ile çıkarma yaptığı Kayseri'de Tarihi, kültürü, doğası ve zengin bir mutfağı ile bu kadim kent sizi misafir etmek üzere bekliyor. Anlatmakla bir yere varamayız. Gidip görmeniz, yaşamanız gerek... Kayseri valimiz Süleyman Kamçı Trabzonlu hemşerimiz olunca sohbette memleket havasında oluyor... 'Bize her yer Trabzon' olunca Kayseri'de hava Karadeniz çalıyor...Geçen hafta 3 gün Kayseribuluşması vardı. Ben bütünbölümüne katılamasam dakısa buluşmada bile gördüklerim,tanıklık ettiklerimTürkiye'de herşeyin nekadar yolunda olduğuna birkez daha inandırdı beni. 2023 turizm hedeflerineulaşırken en fazla destek alınacakyerlerden biri de Erciyes ve Kayseri. Sadeceiş yaşamı değil, eğitim ve sosyal yaşamalanlarında da mutlu çoğunluklar gördük.Kütüphane kültürü, Kayseri'de 62 bin üyeyeulaşan orta ve üniversite genciyle zirve yapmış.İş bilenin kılıç kuşananın demiş atalarımız.İşi bilenin de kılıç kuşananın da çokolduğu Kayseri'yi tutabilene aşkolsun.Türkiye'ninbirçok şehrimaalesef plansız büyümektedir.Nüfus arttıkça plansızlığaçözüm üretmek de zorlaşır.Orta Anadolu'da Kayseri planlıbüyümeye en güzel örnek olacakbir şehir. Kayseri, genişyollarıyla, toplu taşımacılığa katkı sağlayanraylı sistemiyle, insanlara yürüme imkanıveren geniş kaldırımlarıyla, meydanlarıyla,yeşil alanlarıyla, müzeleriyle göz kamaştırıyor.Kayseri, günde 20 bin aracın girip çıktığı3 Organize sanayi bölgesine ve 1 serbestbölgeye sahip. Müzeleri geçmişe tanıklıkederken, yerli ve yabancı turistlere "Mutlakagelip görün" diyor.MemleketimKayseri'nin sanayideki gelişimini hemen hemen her yaz gittiğimde yakından izliyorum. 6.000 yılı aşkın geçmişiyle en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kayseri bugüne kadar hem ticarette hem de sanayide çok öne çıktı. Burası ticaretin doğduğu topraklar. Şehrin ekonomisinde tarım da ön planda olmasına rağmen sanayi geliri çok daha yüksek. FETÖ operasyonlarından sonra bir süre bocalama yaşansa da yeniden toparlanma başlamış. Hatta öyle ki, Kayseri'nin yerel yöneticileri de sanayicileri de şu anda gözünü global bir şehir olmaya dikmiş. Bu gerçekten mutluluk verici.Kentlerinticaret ve üretimbecerilerini sürdürülebilirkılmaları, kentin çekimmerkezi olma özelliğini güçlendirecek,kent dokusunuzenginleştirecek projelerle,doğru bir ekonomik ve mimariplanlama ile ancak mümkün.3 organize sanayi bölgesi, 1 serbestbölge ve lojistik merkez ile Kayseri istihdamınsürdürülebilirliği noktasında iyibir momentum yakalamış. Tarihi, doğası,mutfağı ve ekonomisiyle bir zenginlikkenti olan Kayseri, kentin erişilebilirliğive yatay kent planlaması ile konforluve huzurlu kent dokusunu da oluşturabilmiş.