Kârın yarısı faize gidiyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
'nin geçen hafta İstanbul Sanayi Odası
'nda (İSO) yaptığı istişare toplantısının ardından İSO Başkanı Erdal Bahçıvan
, sanayinin önünü açacak önerilerde bulundu. Zeybekci, o toplantıda Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) sanayicilere destek vermesi gerektiğini belirterek, "Faiz
ler çok yüksek. Bunu indirmek için ortak bir anlayış var" demişti. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da, dün sanayicinin kârının yarısını faize verdiğini anlattı.
Türkiye'de birçok sektörde kapasite kullanım oranının yüzde 80'leri aştığına ve neredeyse limitlerine geldiğine dikkati çekerek, bunun yeni yatırım ihtiyacı olduğuna dair güçlü bir sinyal verdiğini söyleyen Bahçıvan, Türkiye'nin gelecek yatırımlarını, yüksek teknoloji ve katma değer içeren, rekabet düzeyi fazla sektörlerde yoğunlaştırması gerektiğini söyledi. KGF GİBİ ÇÖZÜME İHTİYAÇ VAR
Bunun için ciddi kaynağa ihtiyaç duyulduğunu, bu noktada da finans ayağının mutlak suretle doğru planlanmasının önemli olduğunu dile getiren Bahçıvan, "Bunun için burada KGF gibi inovatif çözüm, metot ve formüller üretebilen yapılara ihtiyaç var.
Türkiye'de bizi rekabet anlamında Batılı veya sanayi ülkelerinden negatif yönde ayıran en önemli faktör finans. Bizim sanayi sektörü ne yazık ki binbir zahmetle, emekle kazandığı kârların yüzde 50-60'ını faize veriyor. Böyle bir finansman pahalılığı ve maliyetinde siz ne kadar şevkle, gayretle yatırım yapsanız da cebinizdeki paranın yarısı kalmıyor" diye konuştu.
Savunma sanayisinde olduğu gibi yerli finansmanın da milli bir politika olması gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, "Savunma sanayisi iftihar edilecek boyuta geldi. Yabancı finansman kaynağı ile bunu yapmamız mümkün değil. Yerli gücümüzü dönüştürebilecek, yerli sermaye ve finansmana ihtiyacımız var" dedi. 'AFRİN NEDENİYLE OLUŞAN BİR PANİK HAVASI YOK'
Afrin operasyonunun ekonomiye yansımasına ilişkin Bahçıvan, şu değerlendirmeleri yaptı: "2018'in ocak ayının insanları onurlandıran gelişmelerinden biri de; Mehmetçik böylesine yoğun bir mücadele içindeyken, hayatın da paniğe kapılmadan devam edebildiğini iş dünyasının göstermesi açısından nadide bir örnek oldu. Hiçbir ülkede bu iş bu kadar kolay olmaz. Kimse panik görüntüsü vermedi. Türkiye büyümesi, yılın ilk ayında dünyada olmayacak örnek bir şey ortaya koydu. Çift taraflı zaferdir bu." İSO'DAN DÜŞÜK FAİZ İÇİN ÜÇLÜ MODEL ÖNERİSİ
Erdal Bahçıvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın faiz oranlarına ilişkin açıklamalarına yönelik, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımızın faiz konusunda hassasiyeti var. Cumhurbaşkanımızın bu ısrarını bizim birtakım inovatif modeller oluşturarak çözmemiz mümkün. Bir taraftan Kalkınma Bankası, KGF'nin vereceği destek ve kamunun projelere sermayedar olarak belli bir yıl sonra çıkmak kaydıyla girmesiyle faizlerin kalıcı ve anlamlı düştüğünü görebiliriz."