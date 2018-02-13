Son dakika: Benzin ve motorine indirim

Akaryakıta çifte indirim geldi.

Gece yarısından itibaren motorinde 17 kuruş, benzinde ise 11 kuruş indirime gidildi.

İndirim sonrasında Ankara'da litresi ortalama 5,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,58 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,63 liradan 5,52 liraya, İzmir'de 5,65 liradan 5,54 liraya düşecek.

MOTORİN 5 LİRANIN ALTINDA



Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 5,16 liradan 4,99 liraya, İstanbul'da 5,11 liradan 4,94 liraya, İzmir'de 5,15 liradan 4,98 liraya inecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

BENZİNE 5 GÜNDE İKİNCİ İNDİRİM



Benzinin litre fiyatında en son 9 Şubat'ta 16 kuruş indirime gidilmişti. Motorinin litre fiyatına ise 6 Ocak'ta 8 kuruş zam yapılmıştı.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ

Akaryakıt fiyatlarındaki indirimde petrolde yaşanan düşüş etkili oldu. Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolün varil fiyatı 70.2 dolardan yüzde 10.34 düşüşle 62.94 dolara kadar geriledi.