Türk Telekom projeleri GSMA Mobil Dünya Kongresi finalinde

Türk Telekom, "Daha İyi Bir Gelecek Yaratmak" temasıyla yeni nesil iletişim dünyasındaki gelişmelerin masaya yatırılacağı, mobil iletişim alanında küresel çaptaki en önemli organizasyonlar arasında yer alan ve geleceğin teknolojilerinin sergilendiği GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde düzenlenen Global Mobil Ödülleri'nde iki projesiyle finale katılacak.

Türk Telekom, teknoloji ile sosyal sorumluluğu birleştiren "Günışığı Oyunları" uygulamasıyla "Eğitimde En Yenilikçi Mobil Uygulama" kategorisinde, Teknoloji Seferberliği Projesi ile "Gelişmekte Olan Pazarlarda Kadınlara Yönelik En İyi Mobil Yenilik" kategorisinde finale kaldı.

Ödüllerin kazananları, 27 Şubat'ta İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde ilan edilecek.

KADINLAR İÇİN "TEKNOLOJİ SEFERBERLİĞİ"

Türk Telekom'un Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen "Günışığı Oyunları" uygulaması, az görenlerin işlevsel olarak görme becerilerini artırmalarına ve el-göz koordinasyonlarını geliştirmelerine katkı sağlamak üzere tasarlandı.

Uygulama, şekiller, rakamlar ve harflerin olduğu üç ayrı bölüm ve 20 ayrı seviyeden oluşuyor. Mobil, web ve windows platformları üzerinde çalışan oyunlar, Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle Türkiye ile aynı anda tüm dünyada ücretsiz olarak hizmete sunuluyor.

"Teknoloji Seferberliği Projesi" kapsamında, "Senin Zamanın" mottosuyla Ordu'dan yola çıkan Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı ile Giresun'dan Ağrı'ya, Erzurum'dan İzmir'e toplam 38 ilde yaklaşık 5 bin katılımcıya doğrudan teknoloji eğitimleri verildi.

Projeyle özellikle kadınlar arasında mobil internet kullanımını yaygınlaştırmak ve hayatı kolaylaştıran mobil uygulamaları daha fazla kişiyle tanıştırmak amaçlandı. Eğitim, dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişiye ulaştı. Katılımcıların yüzde 88'i ilk kez e-devletin nasıl kullanılacağını bu eğitimlerde öğrenirken, yüzde 12'si ise proje kapsamında ilk kez internetle tanıştı.