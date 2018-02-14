3 ay-5 bin km garantisi

Hükümet, sıfır kilometre araç pazarının 5.5-6 katı büyüklüğüne ulaşan ikinci el
piyasaya çekidüzen vermek için tarihi bir hamle başlattı. Dün yürürlüğe giren ikinci el motorlu kara taşıtlarına ilişkin yönetmelikle ikinci el araç ticareti yapan kişi ve kurumların 6 ay içinde yetki belgesi alması gerekiyor. BOYALI PARÇA YAZILACAK
Araç galeriye teslim edildiğinde taşıt teslim belgesi düzenlenecek. Aracın boyalı, değişen parça, ruhsat ve kilometre bilgileri bu belgede kayda geçecek. Galeriye ödenecek ücret tutarı, aracın orada kalma süresi de teslim belgesinde yer alacak. Aracılık hizmeti karşılığında işletmeye ödenecek komisyonun üst sınırı ilgili meslek kuruluşlarından görüş alınarak belirlenecek.
İkinci el araçlara da sıfırlarında olduğu gibi görünür, okunur etiket konulacak. Burada marka, model, yıl, motor-şasi numarası, yakıt türü, kilometresi, satış fiyatı, boyalı ve değişen parçaları, hasar kaydı yazılacak. EN AZ 4 ARAÇ YERİ ŞART
İnternet satışlarında da bu bilgiler görünür olacak. İkinci el otomobil ve motosikletin motor, şanzıman, diferansiyel ve elektrik sistemi satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre garanti altında olacak. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak koşuluyla karşılayacak. Apartman altı galericilik sona erecek. Yetki belgesi için galerinin açık ve kapalı alan toplamının en az dört taşıtın sığabileceği büyüklükte olması, ayrıca galerinin LPG'li araçlar için açık alana sahip olması gerekecek. EKSPERTİZ RAPORU ŞART
Galeriler
satacakları araç için ekspertiz raporu alacak. Bunun kopyası satış sırasında alıcıya verilecek. Raporda, aracın arıza ve hasar durumu ile kilometre bilgileri de yer alacak. 8 yaş ya da 160 bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için ekspertiz raporu alınması zorunlu olmayacak. HERKES GALERİCİ OLAMAYACAK
Galeri sahibi ve sorumlu müdürün en az lise mezunu olması gerekecek. Bunun için mesleki yeterlilik belgesi alınacak. Şirket sahibinin iflas etmemiş, iflas ettiyse de itibarını yeniden kazanmış olması gerekecek. Ayrıca terör, casusluk, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olması gerekecek. 15 ÖNEMLİ ADIM
* İkinci el otomobile 3 ay-5 bin km garantisi.
* Büyük arızanın faturasını satıcı ödeyecek.
* Yetki belgesi ve en az lise mezunu olmayan galericilik yapamayacak.
* Taşıt pazarları belediyeler tarafından kurulacak ve işletilecek.
* Boyalı parçalar, kilometre değişikliği teslim belgesine yazılacak.
* Otomobil satışında komisyonlara üst sınır getirilecek.
* Sıfır araç gibi ikinci ele de etiket zorunluluğu geliyor.
* Tamirde geçen süre de garantiye ekleniyor.
* Satış komisyonlarına üst sınır zorunluluğu getiriliyor.
* 8 yaş-160 km üzeri araçlarda ekspertiz raporu gerekmeyecek.
* Garantideki parçalarda arıza 30 günde giderilecek.
* Kalitesiz yakıt kullanımı arızası garanti kapsamında olmayacak.
* Apartman altına galeri açılamayacak.
* LPG'li araçlar açık alanda satılacak.
* Sigortasız araç satışı yapılamayacak.