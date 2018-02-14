Avrupa’nın zirvesine Türk damgası vurdu

462 metre yüksekliğiyle Avrupa
'nın en yüksek binası olan Gazprom'un yeni merkez ofisi "Lakhta Center"ı inşa eden Rönesans İnşaat, binanın zirvesine "taç kısmını" monte ederek bir rekora daha imza attı. Bir gökdelen inşaatından çok uzay istasyonunu andıran şantiyede, pek çok teknoloji dünyada ilk kez uygulanıyor. Rönesans Holding Rusya Başkanı Avni Akvardar, "Türkiye-Rusya ilişkilerinin yeniden düzeldiği, her alanda işbirliğinin geliştiği bir dönemde, Türk mühendis ve işçisinin emeğiyle bu başarıya imza atmak Türk iş dünyası için de büyük moral kaynağı oldu. Rönesans olarak, Türk inşaat sektörünün Sovyet coğrafyasındaki 30'uncu yılını eşsiz bir projeyle taçlandırdığımız için mutluyuz" dedi.