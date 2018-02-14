Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Avrupa’nın zirvesine Türk damgası vurdu

’nın zirvesine Türk damgası vurdu

Giriş Tarihi: 14.2.2018
462 metre yüksekliğiyle 'nın en yüksek binası olan Gazprom'un yeni merkez ofisi "Lakhta Center"ı inşa eden Rönesans İnşaat, binanın zirvesine "taç kısmını" monte ederek bir rekora daha imza attı. Bir gökdelen inşaatından çok uzay istasyonunu andıran şantiyede, pek çok teknoloji dünyada ilk kez uygulanıyor. Rönesans Holding Rusya Başkanı Avni Akvardar, "Türkiye-Rusya ilişkilerinin yeniden düzeldiği, her alanda işbirliğinin geliştiği bir dönemde, Türk mühendis ve işçisinin emeğiyle bu başarıya imza atmak Türk iş dünyası için de büyük moral kaynağı oldu. Rönesans olarak, Türk inşaat sektörünün Sovyet coğrafyasındaki 30'uncu yılını eşsiz bir projeyle taçlandırdığımız için mutluyuz" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa’nın zirvesine Türk damgası vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN