Bakanlık, 3. Havalimanı inşaatında hayatını kaybeden işçi sayısını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında İstanbul'da yapımı devam eden üçüncü havalimanı inşaatına yönelik yayımlanan, "Hafriyat kamyonu şoförü anlattı: 400 işçinin ölümü gizlendi" başlıklı habere yönelik bilgilendirmelere yer verildi.

İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesinin yürüttüğü 3. havalimanı inşaatında, çalışmaların başladığı Mayıs 2015'ten itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, sağlık sorunları ve trafik kazası vakalarının da yer aldığı olaylarda 27 emekçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İlgili projenin başladığı tarihten itibaren görevlendirilen Bakanlık iş müfettişlerince, 3,5 milyon metrekare büyüklüğünde ve 30 bini aşkın çalışan bulunan inşaat sahasında denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü kaydedildi.

İlgili teftişlerde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu, sağlık ve güvenlik planı, iç denetim mekanizması, eğitim faaliyetleri, iş-izin prosedürleri ve alt işveren-asıl işveren koordinasyonu başlıklı hususların incelendiği, belirlenen öncelikli konuların ele alınarak teftişlere devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince 563 iş güvenliği uzmanı ile 293 sağlık personelinin sahada görev yaptığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Mevzuat ve uygulamalar gereği söz konusu iddiaların, kamuoyundan saklanmasının mümkün olmadığı ortadadır. Çalışma hayatı gibi hassas bir alanda ve iş kazaları gibi insan hayatının söz konusu olduğu konularda, doğruluktan uzak iddialar ile kamuoyunun yanıltılmaya çalışılmasının basın etiğinden ve sorumluluk anlayışından uzak bir davranış olduğunu hatırlatırız. Bu mesnetsiz iddialar sebebiyle aynı zamanda söz konusu sahada çalışan 30 bini aşkın emekçimiz ve aileleri de töhmet altında bırakılmaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu tür haberlerin çalışma barışımıza faydadan çok zarar getirdiğini özellikle vurgulayarak, asılsız ve ispatsız iddialarla algı oluşturma gayretinde bulunanları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."