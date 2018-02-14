Hedef zengin Alman

TÜRSAB
Avrupa Temsilcisi Hüseyin Baraner de, Almanya
'da çocuklu ailelerin talebinin 2017'ye nazaran yüzde 140 arttığı bilgisini verdi. Baraner, "Kişi başı 60 euroya kadar olan otel satışlarında geçen yıla oranla yüzde 100 artış var. Yani sokaktaki Almanı yakaladık. Ancak kişi başı 100 euro olan satışlarda yüzde 10'luk bir artış var. Yani zengin Alman'da henüz istediğimiz rakamları yakalayamadık" dedi. Zengin Alman'ın eylül, ekim, kasım aylarını tercih ettiğini anlatan Baraner, "Bu kişiler daha kültürel aktivitelere geliyor. Türkiye
'de Truva Yılı ilan edilmesi çok akıllıca bir karardı. Ancak bizim onlara ulaşabilmemiz salt reklamlarla olmaz. Turizm Bakanlığı'nın kokartlı rehberlerini Avrupa'ya göndermesi, insanlarla birebir iletişim kurması şart" diye konuştu