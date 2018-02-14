İspanya out Türkiye in

İki yıldır Avrupa'da yürütülen kara propaganda nedeniyle turist
lerin düşen Türkiye talebi, 2018'de canlandı. Türkiye'ye yönelik güvenlik kaygısının kalkması, İspanya
gibi alternatif destinasyonlarda ödenen yüksek fiyatlara rağmen beklenilen hizmetin alınamaması Avrupalı turistin rotasını yeniden Türkiye'ye kırdı. Avrupa'nın en büyük iki tur operatörü TUI ve Thomas Cook, Türkiye rezervasyonlarının yüzde 50 arttığını belirtirken, turizmciler bu yıl Avrupalı turist sayısının 2015 rakamlarına yaklaşılacağını öngörüyor. Avrupa'da ana pazar olan Almanya
'nın 5 milyonu zorlayacağını aktaran turizmciler, olumsuz bir durum yaşanmaması halinde 2019'da Avrupalı turist sayısında yeni rekora imza atılabileceğini belirtiyor. FİYAT-HİZMET DENGESİ
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık
, bu yıl Avrupa'da 2015 rakamlarını yakalamayı hedeflediklerini söyledi. Erken rezervasyon talebinin çok iyi gittiğini açıklayan Ayık, İspanya'dan Türkiye'ye kayan talebi ise şöyle açıkladı: "Bunda çok etken var. Öncelikle son bir yıldır ülkemizde hiçbir terör eyleminin gerçekleşmemesi 'Türkiye güvenli ülke' algısını oluşturdu. İkincisi, geçen yıl siyasi gerginlikler nedeniyle yükselen tansiyon bu yıl düştü. Ancak en önemli sebep fiyat-hizmet dengesi. Avrupalı turist Türkiye'ye alternatif destinasyonlarda beklediğini bulamadı." ALMAN LAR HIZLI DÖNDÜ
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da Avrupa'nın ana pazarı olan Almanya'da tıpkı Rusya'da olduğu gibi hızlı bir şekilde dönüşün yakalandığını aktardı. Bu yıl Alman turistin 5 milyon rakamını zorlayacağını aktaran Yağcı, "Tüm Avrupa pazarında ise 2015 rakamları olan 15 milyona yaklaşacağımızı düşüyoruz" dedi. Rusya'dan da yüksek talebin devam ettiğini anlatan Yağcı, 2018 rakamlarının 40 milyonu bulacağını kaydetti. Yağcı, "Ancak 2014'te yakaladığımız geliri 2019-2020 gibi yakalarız" diye konuştu.