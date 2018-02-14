İstanbul'da FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya, 27 Ocak 2014'te İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nce 3 milyon 600 bin, 17 Haziran 2014'te ise birliğin alt birimi olan Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu'nca 3 milyon 800 bin lira yatırıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında, birlik ve grup hesapları üzerinden Bank Asya'ya, 7 milyon 400 bin liranın 2 seferde aktarılmasıyla ilgili, aralarında birliğin eski yöneticilerinin de bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerden 7'si yakalandı.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 1 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.