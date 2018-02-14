Son dakika: FETÖ sanığı dernek üyelerine hapis cezası

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı görülen duruşmalarda tutuklu sanıklar Sami Dereceli ve Erhan Gökhan ile avukatları hazır bulundu.

SAYMAN OLARAK GÖREV ALIYORDU

Tutuklu sanık Gökhan, ifadesinde mali müşavir olduğunu ve KHK kapsamında kapatılan Kimse Yok mu Derneği Kayseri Şubesinde sayman olarak görev yaptığını söyledi.

"4-5 GÜN BANKADA KALIYORDU"

Bank Asya'da bulunan hesap hareketliliğine ilişkin, mükelleflerinin vergisini bu banka üzerinden devlete ödediğini iddia eden Gökhan, bu paraların bankada sadece 4-5 gün kaldığını öne sürdü.

Bu süreçte gerekli dersleri aldığını belirten Gökhan, "Bugün 14 Şubat, eşimin yanında olmak istiyorum. 16 Şubat da doğum günüm, aileme kavuşmak istiyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Kimse Yok mu Derneği Kayseri Şubesi yönetim kurulu yedek üyesi sanık Dereceli ise üzerine atılı suçlamaları reddederek beraat ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Gökhan ve Dereceli'ye, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vererek tahliyelerine hükmetti.