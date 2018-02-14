Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika: FETÖ sanığı dernek üyelerine hapis cezası

Son dakika: sanığı dernek üyelerine hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 2 sanık, 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018 16:52 Güncelleme Tarihi: 14.2.2018 19:10

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı görülen duruşmalarda tutuklu sanıklar Sami Dereceli ve Erhan Gökhan ile avukatları hazır bulundu.

SAYMAN OLARAK GÖREV ALIYORDU

Tutuklu sanık Gökhan, ifadesinde mali müşavir olduğunu ve KHK kapsamında kapatılan Kimse Yok mu Derneği Kayseri Şubesinde sayman olarak görev yaptığını söyledi.

"4-5 GÜN BANKADA KALIYORDU"

Bank Asya'da bulunan hesap hareketliliğine ilişkin, mükelleflerinin vergisini bu banka üzerinden devlete ödediğini iddia eden Gökhan, bu paraların bankada sadece 4-5 gün kaldığını öne sürdü.

Bu süreçte gerekli dersleri aldığını belirten Gökhan, "Bugün 14 Şubat, eşimin yanında olmak istiyorum. 16 Şubat da doğum günüm, aileme kavuşmak istiyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Kimse Yok mu Derneği Kayseri Şubesi yönetim kurulu yedek üyesi sanık Dereceli ise üzerine atılı suçlamaları reddederek beraat ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Gökhan ve Dereceli'ye, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vererek tahliyelerine hükmetti.

Kapatılan Kimse Yok Mu Derneği çalışanlarına FETÖ fezlekesi

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: FETÖ sanığı dernek üyelerine hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN