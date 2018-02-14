Türkiye'den Irak'a 5 milyar dolar

Irak'ın yeniden imarı için Türkiye'nin 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağını açıklayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kandil'e Afrin'deki gibi bir operasyon yapılır mı sorusuna "Olmalı" şeklinde cevap verdi.

5 MİLYAR DOLAR KREDİ VAADİ

Firmaların yüklendiği ve tamamladığı projelerin değerinin 25 milyar dolar olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, 5 milyar dolar bir kredi vaadinde bulunulduğunu, yine aynı şekilde 50 milyar dolarlık insani ve kalkınma projeleri için kredi vaadinde de bulunulduğunu ifade etti.

IRAK VE SURİYE'NİN İSTİKRARI TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Firmaların hem proje yapmaya hem de bu projelerin üstlenilmesi konusunda teşvik edileceğini belirten Çavuşoğlu, Irak ve Suriye'nin istikrarı bizim için çok önemli. Buranın imari bizim ekonomimiz için de çok önemli.

IRAK TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN TEMİZLENMELİ

Irak'ın PKK'dan YPG'den ve diğer terör örgütlerinden temizlenmesinin de çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, bu konuda ilkesel bir anlaşma olduğunu, teröristlerin Irak'tan temizleneceğini, Kandil, Kerkük, Süleymaniye ve Sincar'ın da sırada olduğunu belirttti.

Kandil operasyonu olmalı diyen Bakan Çavuşoğlu, bunun Irak ve Türkiye için çok önemli olduğunu, taröristlerin olduğu her yerin temizlenmesi gerektiğini, terör örgütlerinin olduğu yerde huzur olamayacağını, Türkiye'nin kendi içini teröristlerden temizlediği gibi Irak'ın da bunu yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

"SURİYE'NİN YENİDEN İMARI KONUSUNDA BİZ VARIZ"

"Suriye'nin yeniden imarı konusunda biz varız" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Ancak bizimle işbirliği yapmak isteyenler Suriye'yi bölmek isteyen terör örgütlerine desteği bitirmesi lazım" şeklinde konuştu.

Suriye'nin yeniden imarı konusunda biz varız. Ancak bizimle işbirliği yapmak isteyenler Suriye'yi bölmek isteyen terör örgütlerine desteği bitirmesi lazım.