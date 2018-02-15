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bugün ne kadar? ne kadar? 15 Şubat

15 Şubat bugün ne kadar? bugün ne kadar? sorularının cevapları haberimizde... Perşembe sabahı itibariyle birikim ve yatırım yapma niyeti olan vatandaşlar altın fiyatlarını özel olarak araştırmaya devam ediyor. " ne kadar?", "Çeyrek altın ne kadar?", " ne kadar?" sorularının cevapları ise en çok merak edilen konuların başında geliyor. Altın piyasasıyla ilgili tüm detayları her zaman olduğu gibi bugün de sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.2.2018 11:14 Güncelleme Tarihi: 15.2.2018 11:16
Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 15 Şubat

bugün ne kadar? ne kadar? Kapalıçarşı'da yaşanan hareketlilik bireylerin gün aşırı altın fiyatları konusunda planlama yapmalarına da neden oluyor. Peki 15 Şubat Perşembe günü altın fiyatları ne kadar? fiyatı, ve fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

15 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 164,08

SATIŞ: 164,12

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 261,06

SATIŞ: 266,96

YARIM ALTIN

ALIŞ: 520,48

SATIŞ: 533,92

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.047,49

SATIŞ: 1.073,56

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.072,00

SATIŞ: 1.084,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.076,86

SATIŞ: 1.103,77

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 15 Şubat
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