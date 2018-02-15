Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 15 Şubat

Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı'da yaşanan hareketlilik bireylerin gün aşırı altın fiyatları konusunda planlama yapmalarına da neden oluyor. Peki 15 Şubat Perşembe günü altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet altını fiyatı, yarım altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

15 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 164,08

SATIŞ: 164,12

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 261,06

SATIŞ: 266,96

YARIM ALTIN

ALIŞ: 520,48

SATIŞ: 533,92

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.047,49

SATIŞ: 1.073,56

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.072,00

SATIŞ: 1.084,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.076,86

SATIŞ: 1.103,77