Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 15 Şubat

Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı'da yaşanan hareketlilik bireylerin gün aşırı altın fiyatları konusunda planlama yapmalarına da neden oluyor. Peki 15 Şubat Perşembe günü altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet altını fiyatı, yarım altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.
ALIŞ: 164,08
SATIŞ: 164,12
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 261,06
SATIŞ: 266,96
YARIM ALTIN
ALIŞ: 520,48
SATIŞ: 533,92
TAM ALTIN
ALIŞ: 1.047,49
SATIŞ: 1.073,56
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 1.072,00
SATIŞ: 1.084,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 1.076,86
SATIŞ: 1.103,77