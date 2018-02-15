Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, yerli WhatsApp için yurtdışından da yoğun talep gelmeye başladığını belirterek, "Bunu başka ülkelere de satacağız" dedi. Arslan, yerli WhatsApp'ın güvenliği konusunda iddialı konuştu: "Dinlenemez, depolanamaz ve yazılımı yapan kişiler tarafından bile müdahale edilemez."

BİREYSEL HİZMET 6 AY SONRA

Bakan Arslan, son ayların belki de en popüler seyahat rotalarından biri haline gelen Doğu Ekspresi'nde soruları yanıtladı. Yerli WhatsApp'ı önce devlet sonra isteyen özel sektör kuruluşlarının kullanacağını anlatan Arslan, "6 ay sonra da bireysel hizmete yani vatandaşın kullanımına sunacağız" dedi. FETÖ'cüler nedeniyle toplumda bir kaygı olduğunun altını çizen Arslan, şöyle devam etti: "Sade vatandaşa vaadimiz şu; biz bu sistemi öyle bir kriptoloji ile hazırlıyoruz ki, sadece gönderici ve alıcıyı, bir sunucu marifetiyle irtibatlandırıyoruz. Bu irtibatlandırma çerçevesindeki bilgileri hiçbir şekilde depolamıyoruz, depolamayacağız. Hiçbir şekilde ona sistemin müdahale etme şansı yok. Buna vatandaş nasıl inanacak peki? Özel sektör kurumları kullandığında uzmanları güvenli olduğunu görecek. Sistem dinlenemeyecek, kaydedilemeyecek, takip edilemeyecek. Yazılımı yapan kişi bile buraya ulaşamaz."

YABANCIDAN TALEP ÇOK

Hackerler da dahil birçok kişiye güvenlik testi yaptırdıklarını belirten Arslan, sistemde bir açık bulunmadığını söyledi. Arslan, projeyi açıklamalarından itibaren dünyanın her yerinden olağanüstü saldırılar olduğunu ancak bunu başaramadıklarını kaydetti. Bu sistemi şimdiden birçok ülkenin istediğine dikkat çeken Arslan, "Dinlenemediği ve takip edilemediği için istiyorlar. Biz onlara bu sistemi satacağız yani" diye konuştu. Arslan, yerli mail konusunda çalışmaların sürdüğünü, e-ticaret konusunda da çok ileri olduklarını ifade etti. Arslan, özellikle e-ticaret konusunda yurtdışından büyük talep gördüklerini, bu konuda Katar ile işbirliği yapacaklarını sözlerine ekledi.

CHP'NİN HAVALİMANI YALANI TUTMADI

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, CHP'nin ortaya attığı "İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında 400 kişi öldü" iddiasını da sert bir dille yalanladı. Arslan, şunları söyledi: "35 bin kişinin çalıştığı bir yerde bu dedikleriniz olursa saklanabilir mi, gizlenebilir mi? Kusura bakmasınlar böyle bir şey olabilir mi? 400 kişi hayatını kaybederse, ne aileler ne de etrafındakiler saklar. Resmi rakamlar şöyle: 5 yılda, ölümlü 22 iş kazası var. Yemekhane ya da yatakhanede kalp krizi geçirmesi gibi nedenlerle ise sayı 30'u buluyor. Onların iddia ettikleri gibi rakamlar söz konusu değil."