Irak’a en yüksek destek Türkiye’den: 5 milyar $

Kuveyt'te düzenlenen 'Irak
'ın Yeniden İmarı Konferansı'na Türkiye'nin Irak'a vermeyi vaat ettiği 5 milyar dolarlık kredi damga vurdu. Konferansta Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın yeniden yapılandırılması için 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlanacağını duyurdu. Çavuşoğlu, "Komşusu, dostu ve güvenilir bir ortağı olarak Iraklı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin bu yardımı düşük faizli kredi ve yatırımlar yoluyla yapacağını söyledi. Türkiye'nin yardımı ABD medyasında da geniş yankı buldu. Washington Post
gazetesinin Irak'ı da kapsayan Beyrut büro şefi Liz Sly, "Irak'ın yeniden imarı için en büyük bağışçı Türkiye oldu... ABD Suudiler'in liderlik etmesini bekliyordu ama ilginç bir şekilde Türkiye bunu yaptı. Türkiye Irak ekonomisinde her zaman önemli bir rol oynadı" yorumunu yaptı. 2 YILLIK PROGRAM
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Irak hükümetinin yeniden imar projesi için sosyal yönde atacağı adımlara destek amacıyla 2 yıllık bir yardım programı başlatacaklarını belirtti. Guterres, uluslararası topluma terör örgütü DEAŞ
'la mücadelesinin ardından Irak'ın yeniden imar çabalarını destekleme çağrısında bulundu. KiMLER YARDIM EDECEK? ABD:
3 milyar dolara kadar kredi S. Arabistan:
1.5 milyar dolar kredi Katar:
1 milyar dolarlık kredi ve yatırım İngiltere:
10 yıl süreyle her yıl 1 milyar dolara kadar ihracat kredisi BAE:
500 milyon dolar destek Almanya:
Bu yıl 350 milyon euro mali yardım Japonya:
100 milyon dolar hibe Kuveyt:
1 milyar dolarlık yardım ve 1 milyar dolar doğrudan yatırım
Irak yeniden yapılanmanın 88 milyar dolara mal olacağını ifade etmişti. Irak'ın yeniden imarı temasıyla önceki gün başlayan konferansa, 70'ten fazla bağışçı ülkeden 2 bin 300 şirket ve uluslararası kuruluş katıldı.