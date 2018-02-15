Merkez Bankası binası için danışmanlık ihalesi

İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) inşa edilecek Merkez Bankası binası için TOKİ
, danışmanlık ihalesine çıkıyor. 2017'de arsa satışı karşılığı gelir paylaşımlı gerçekleştirilen yapım ihalesine, en yükseği 1 milyar 725 milyon lira olmak üzere 2 teklif verilmişti. 55 katlı binanın yapımı için danışmanlık ihalesi ise 1 Mart'ta düzenlenecek. Dev binanın yapım işleri ve yapım işi kontrollüğü danışmanlık işleri için ön yeterlilik başvurusu başlıyor. İnşaat süresince TOKİ ile müteahhit arasındaki denetim ve koordinasyonu sağlayacak firma, yer teslimini gerçekleştirecek. Ofis, ticaret alanları ve otelin yer alacağı 55 katlı proje 320 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek binası olacak. Merkez Bankası'nın yapımının 3 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. İnşaatları devam eden SPK ve BDDK
binalarıyla birlikte Merkez Bankası'nın da yer alacağı, finans merkezi yaklaşık 3 milyon metrekare alan üzerinde inşa edilecek. 50 bin çalışan, 25 bin ziyaretçi, 11 bin oturan ile günde 90 bine yakın insan sirkülasyonunun oluşacağı bölge, iş ve alışverişiyle kendi ekonomisini de yaratan bir yerleşim alanına dönüşecek.