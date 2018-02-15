Son dakika: Boydaklara yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı

9 KİŞİ HAKKINDA KARAR ÇIKTI



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından mallarına el konulan Boydak ailesinden 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Mehmet Emin, Ayşe, Sema, İbrahim ve Merve Boydak yakalanarak gözaltına alındı. Yusuf, Şükran, Burak ve Can Furkan Boydak'ın yakalama için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

FETÖ ELEBAŞI'NIN ÇAĞRISIYLA BANK ASYA'YA PARA



Gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere soruşturmanın sürdüğü Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin 17/25 Aralık sürecinin ardından örgüt lideri Fethullah Gülen'in çağrısı üzerine mali bünyesi bozulan Asya Katılım Bankası'na para yatırdığı öne sürüldü.

HOLDİNGİN 3 YÖNETİCİSİ TUTUKLU YARGILANIYOR



Aynı soruşturma kapsamında Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Hacı Boydak, Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak ve eski Yönetim Kurulu üyesi Şükrü Boydak halen tutuklu olarak yargılanıyor.

'EŞLERİ DE YARDIM TOPLUYORDU'

Boydakların yalnızca kendilerinin değil eşlerinin de örgüte yardım topladığını öne süren Arif B., " Aile ortamında eşleri de benim eşimden burs ve kurban talep ettiler. Ben vermiyordum. 2007 yılına kadar bana holdingde makam ve mevki anlamında çok haksızlık yapıldı. Ben bu ifadeleri o yüzden vermedim. 2003 yılında Hacı, Memduh ve Mustafa Boydak beni İstikbal'deki görevimden alarak HES kabloya şef yardımcısı olarak atayıp beni rencide ettiler" dedi.

'KAYSERİ'DE BÜROKRASİ ELLERİNDEYDİ'

Kendisine gözdağı verildiğini de iddia eden Arif B., "Kayseri'de bütün bürokrasi bunların elindeydi. 2007 yılında Hacı Boydak beni, dönemim emniyet müdürünün yanına gözdağı vermek amacıyla götürdü. Biz küçük ortaktık bizi hor görürlerdi. Saltanata karışmamızı istemezlerdi. Genel kurulda bizi konuşturmazlar bizden sadece ne denirse ona el kaldırıp indirmemizi isterlerdi'' diye konuştu. İddialara karşı tutuklu sanıklar Memduh Boydak, "Tanık, o dönemde tahsil durumundan ötürü bu görevlerde bulundu. Eğitim durumundan kaynaklı bir atamaydı" derken, Hacı Boydak ise, " Bu şahsın bazı sıkıntıları vardı ve İstanbul'da da uyuşturucu tedavisi gördü" diye konuştu.

'DARBE SABAHI BANKADAKİ HİSSELERİMİZİ SATMAMIZI İSTEDİLER'

15 Temmuz sabahı holdingde bir toplantı olduğundan da bahseden Arif B., "Mustafa Boydak, darbe günü sabah hissedarları şirkette toplayıp, Türkiye Finans'taki hisselerimizi zorla sattırmak istedi. Noter getirdiler. Beni kastederek, 'İfade verenler var, 2 gün sonra hesabını onlara soracağız' dediler. Orada kastettikleri kişi bendim. Çünkü başka ifade veren yoktu. Noter huzurunda imza alıp vekalet aldılar. Ben de 15 gün sonra aynı notere gidip satış işlemini iptal ettirdim. Daha önce söylenti vardı banka satışıyla ilgili ama ben 15 Temmuz sabahı o, toplantıda bankanın satışını öğrendim " diye konuştu.

BOYDAK HOLDİNGE AİT GSM HATLARINDAN BİRİ MOR BEYİN LİSTESİNDE ÇIKTI

Öte yandan aynı mahkemede 7 nolu ara karar sonrası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamış olduğu 11 bin 480 GSM numarası arasında Boydak Holding A.Ş adına kayıtlı bir GSM hattının da olduğu ortaya çıktı. Mahkeme heyeti bu bilgiden sonra duruşmaya ara vererek öğleden sonra devam edilmesini kararlaştırdı