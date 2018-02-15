Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık azalış ile %12,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3,3 puanlık azalış ile %19,3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,8 puanlık azalış ile %10,5 olarak gerçekleşti.



İSTİHDAM ORANI %47,3 OLDU



İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 448 bin kişi artarak 28 milyon 515 bin kişi, istihdam oranı ise 1,5 puanlık artış ile %47,3 oldu.



Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 244 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 205 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %18,6'sı tarım, %19,2'si sanayi, %7,6'sı inşaat, %54,6'sı ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,2 puan, hizmet sektörünün payı ise 0,4 puan arttı.



İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %52,8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



İşgücü 2017 yılı Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 9 bin kişi artarak 31 milyon 790 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak %52,8 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık artışla %72,1, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla %33,8 olarak gerçekleşti.



Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, Kasım 2016, Kasım 2017





KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %33,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



Kasım 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puan artarak %33,6 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalarak %22 oldu.



KAMU İSTİHDAMI %1,2 ARTTI



Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, 2017 yılı IV. döneminde toplam kamu istihdamı 2016 yılının aynı dönemine göre %1,2 oranında artarak 3 milyon 603 bin kişi olarak gerçekleşti.



MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ARTTI, İŞSİZLİK AZALDI



Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 143 bin kişi artarak 28 milyon 780 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,2 puanlık artış ile %47,8 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 30 bin kişi azalarak 3 milyon 243 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile %10,1 oldu.

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