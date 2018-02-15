THY ile TAI arasında işbirliği

TAI Genel Müdürü Doç.Dr.Temel Kotil ve THY Teknik Genel Müdürü Ahmet Karaman tarafından imzalanan protokole göre, TAI'nin ana yüklenici olduğu uçak parça imalatı, tamiri, bakım onarım ve yenileme alanlarında THY Teknik, TAI tarafından alt yüklenici olarak kullanılacak. Doç.Dr.Temel Kotil, imzalanan iş birliğinin önemine vurgu yaparak "THY Teknik gibi önemli bir teknik hizmet desteği sağlayan kurum ile AR-GE faaliyetleri başta olmak üzere, havacılık faaliyetlerinin gelişimi için birlikte çalışmak maksatlı mutabakatımız, ülkemiz havacılık sektörü adına iyi bir gelişme oldu" diye konuştu.

Havacılık faaliyetlerinin gelişimi için birlikte çalışarak, AR-GE faaliyetleri yürütecek olan TAI ve THY Teknik, ihtiyaçları doğrultusunda mühendisler başta olmak üzere, personelin iki şirket arasında karşılıklı değişiminin yapılması konusunda da işbirliği yapacak. TAI'nin ana yüklenici olarak üstlendiği askeri hava platformlarının ilgili lojistik destek ve modifikasyon işlerinde THY Teknik birincil kaynak olarak kullanılacak.

Taraflar arasında, TAI'nin Milli Muharip Uçak (MMU) projesi başta olmak üzere, tüm özgün hava aracı üretim projelerinde, THY Teknik AR-GE ve diğer mühendislik birimlerinin proje içerisinde aktif rol alması hedeflendi.