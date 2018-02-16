100 milyonluk sukuk ihracı

Halk GYO ve Halk Yatırım
, Türkiye'nin ilk GYO Sukuk İhracı'nı Borsa İstanbul
'daki gong töreniyle tamamlandı. 100 milyon TL'lik nominal değerli kira sertifikasını ihraç ettiklerini belirten Halkbank
Genel Müdürü Osman Arslan
, basit getirinin yüzde 13.25 oranında gerçekleşeceğini söyledi. Bağlı ortaklıklarıyla birlikte bir ilke imza attıklarını vurgulayan Arslan, "Yatırımcıların kısa vadeli mevduat yatırım alışkanlıklarını, daha iyi getiriyle uzun vadeye yönlendirmeleri konusunda alternatif ürünler geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. GLOBAL PAY YÜZDE 5.2
Sukuk piyasasında yeni ürünler geliştirdiklerini vurgulayan Halk Yatırım Genel Müdürü Serdar Sürer, "Son yıllarda artan bir ivmeyle global sukuk piyasalarından aldığımız payı yüzde 5.2 seviyesine kadar getirmeyi başardık. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi ve nitelikli ürünleri sermaye piyasalarına kazandırmayı hedefliyoruz" dedi. Sukuk gibi uygulamaların gayrimenkul sektörünün gelişimine büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Feyzullah Yetgin, "Şirketimizin ticari gayrimenkul ağırlıklı portföyünü, ana ortağımız Halkbank'tan aldığımız destekle yaklaşık 5 kat büyüterek, bugün 2.2 milyar TL seviyelerine ulaştırdık" diye konuştu. Borsa İstanbul Genel Müdürü, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya ise kira sertifikalarını ilk defa bir GYO tarafından ihraç edilmesinden dolayı çok önemsediklerini söyledi. KAYITLARI GÖNÜLLÜ AÇTIK
ABD'deki dava üzerinden Halkbank'la ilgili spekülasyonlar yapıldığını vurgulayan Arslan, "Kayıtlarımızı gönüllü olarak açtık, inceleme sağlıklı biçimde sürüyor. Bu, kendimize olan güvenin ve şeffaf olduğumuzun göstergesi. Endişe duyulacak bir durum söz konusu değil" dedi. Arslan, kredisini yeniden yapılandırmak için bankalarla müzakere eden Yıldız Holding'in kredisinin yönetilebilir olduğunu da ifade etti.