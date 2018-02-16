“2018 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri” sahiplerini buldu

Türkiye'nin önde gelen bankacılarını ve şirketlerini bir araya getiren ödül törenine toplam 200 yönetici, kurumsal müşterileriyle katıldı.

Düzenlenen törende, Rönesans Sağlık Yatırım "Yılın Proje Finansmanı Anlaşması" kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu. Şirket bu ödüle, 288 milyon avro tutarındaki Türkiye'de yapılan ilk proje bonosu ihracıyla, çift-dilim Kamu Özel İşbirliği Projesi bono finansmanı sunduğu Elazığ PPP Projesi ile layık görüldü.

Gecede İş Bankası, yerel sermaye piyasalarında ilk Basel III uyumlu 2. seviye Yurt içi Değişken Faizli İhracıyla "Yılın Finans Kurumu Anlaşması" kategorisinde ödül aldı. 1 milyar lira Basel III uyumlu 2. seviye İç Borçlanma Bonosu ile Türkiye iç piyasalarında 2. seviye Basel III uyumlu enstrüman ihraç eden üçüncü kredi kuruluşu haline gelen Halkbank'da "Yılın Yerel Bono Anlaşması" ödülünü kazandı.

Turkcell'in Türkiye'de ilk banka dışı teminat olarak (ABS) ihraç ettiği 100 milyon lira tutarındaki "Varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracı" ise şirkete "Yılın Yapılandırılmış Finansman Anlaşması" ödülünü kazandırdı. "Yılın Uluslararası Bono Anlaşması" kategorisinde verilen ödül de, 500 milyon dolar tutarında üst düzey teminatsız tahvil ihracı gerçekleştiren Coca-Cola İçecek'in oldu.